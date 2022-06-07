Дзвонять із Росії: дружинам захисників "Азовсталі" погрожують зґвалтуванням та смертю

За словами жінок, крім дзвінків, їм також надсилають погрози в Telegram, WhatsApp та інші месенджери. А дехто навіть пропонує побачити фото чоловіків, які нібито вже мертві.

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Родичам українських захисників Маріуполя, що вийшли із заводу "Азовсталь", надходять погрози. Як повідомила "Українській правді" дружина українського військового Арсенія Федосюка, Юлія, їй дзвонять із російських номерів, знущаються та погрожують розправою.

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"Телефонують з російських номерів, посилають повідомлення в Telegram, Whatsapp, інші месенджери, знущаються і погрожують. Це триває вже протягом місяця. Відколи ми зустрічалися з Папою Римським, почалася увага до нас. Скрізь були номери російські, тому, я думаю, це роблять росіяни", — розповіла Юля Федосюк.

Жінка повідомила, що їй надсилали повідомлення про те, що її чоловік нібито вже мертвий — пропонували побачити його фото чи відео з ним. Також на адресу Юлії постійно лунають погрози. Росіяни кажуть, що дісталися до її чоловіка, а потім доберуться і до неї.

"На мою адресу постійно звучать погрози, мовляв, "дісталися до твого чоловіка і дістанемося до тебе, скоро наші хлопці будуть у Києві", — повідомила Юля і додала, що в поліцію не зверталася, оскільки не бачить в цьому сенсу.

Також Федосюк розповіла, що 5 червня її чоловікові дали один раз зателефонувати до своєї матері Тетяни, після чого жінці почали надходити дзвінки від представників медіа з "ДНР", які розмовляли українською мовою, з проханням дати коментарі. Проте, розмови не відбулося, оскільки Тетяна — "людина підготовлена" і вона одразу припинила розмову.

За її словами, такі ж повідомлення та дзвінки з погрозами надходять і іншим родичам бійців з "Азовсталі". Зокрема, погрожують і дружині командира полку "Азов" Катерині Прокопенко.

Сама Катерина вважає, що дзвінками та такими повідомленнями ворог намагається їм більше "розхитати нерви". Водночас попри те, що деякі родичі українських військових підтримують зв'язок між собою, вони не знають, чи правду їм кажуть чи ні, оскільки це ніяк не можна перевірити.

"Ми плануємо залучити Червоний Хрест, тому що його обов'язок — досліджувати справжні умови. Зараз є лише російська сторона, яка транслює картинку, що там відбувається. Ми не знаємо, чи постановка це чи правда, тому нам потрібна незалежна сторона", — розповіла Прокопенко.

Нагадаємо, що українським захисникам Маріуполя, які наразі перебувають на непідконтрольній території Донбасу, вдалося зв'язатися зі своїми сім'ями. Зокрема, командиру полку "Азов" Денису Прокопенку дали змогу зателефонувати своїй дружині Катерині та запевнити її, що з ним усе гаразд.

За даними російських ЗМІ, бійців ЗСУ, які обороняли Маріуполь, окупанти помістили у СІЗО у Ростові-на-Дону. Також повідомляли, що деякі військові з "Азовсталі" доставлені до ізолятора в Таганрозі.