Звонят из России: женам защитников "Азовстали" угрожают изнасилованием и смертью

По словам женщин, помимо звонков им также присылают угрозы в Telegram, WhatsApp и други мессенджеры. А некоторые даже предлагают увидеть фото мужей, которые якобы уже мертвы.

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Родственникам украинских защитников Мариуполя, вышедших из завода "Азовсталь" поступают угрозы. Как сообщила "Украинской правде" жена украинского военного Арсения Федосюка, Юлия, ей звонят из российских номеров, издеваются и угрожают расправой.

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"Звонят из российских номеров, посылают сообщения в Telegram, Whatsapp, другие мессенджеры, издеваются и угрожают. Это длится уже в течение месяца. С тех пор, как мы встречались с Папой Римским, началось внимание к нам. Везде были номера российские, поэтому, я думаю, это делают россияне", — рассказала Юлия Федосюк.

Женщина сообщила, что ей отправляли сообщения о том, что ее муж якобы уже мертв — предлагали увидеть его фото или видео с ним. Также в адрес Юлии постоянно звучат угрозы. Россияне говорят, что добрались до ее мужа, а потом доберуться и до нее.

"В мой адрес постоянно звучат угрозы, мол, "добрались до твоего мужа и доберемся до тебя, скоро наши ребята будут в Киеве". Угрожают изнасилованием и смертью", — сообщила Юлия и добавила, что в полицию не обращалась, поскольку не видит в этом смысла.

Также Федосюк рассказала, что 5 июня ее мужу дали один раз позвонить своей матери Татьяне, после чего женщине начали поступать звонки от представителей медиа из "ДНР", которые разговаривали на украинском языке, с просьбой дать комментарии. Однако, разговор не состоялся, поскольку Татьяна — "человек подготовленный" и она сразу прекратила разговор.

По ее словам, сообщения такого же характера и звонки с угрозами приходят и другим родственникам бойцов из "Азовстали". В частности, угрожают и жене командира полка "Азов" Екатерине Прокопенко.

Сама Екатерина считает, что звонками и подобными сообщениями враг пытается им больше "расшатать нервы". При этом, несмотря на то, что некоторые родственники украинских военных поддерживают связь между собой, они не знают, правду им говорят или нет, поскольку это никак нельзя проверить.

"Мы планируем привлечь Красный Крест, потому что его обязанность – исследовать настоящие условия. Сейчас есть только российская сторона, которая транслирует картинку, что там происходит. Мы не знаем, постановка это или правда, поэтому нам нужна независимая сторона", – рассказала Прокопенко.

Напомним, что украинским защитникам Мариуполя, которые теперь находятся на неподконтрольной территории Донбасса, удалось связаться со своими семьями. В частности, командиру полка "Азов" Денису Прокопенко дали возможность позвонить своей супруге Екатерине и заверить ее, что с ним все в порядке.

По данным российских СМИ, бойцов ВСУ, оборонявших Мариуполь, оккупанты поместили в СИЗО в Ростове-на-Дону. Также сообщалось, что некоторые военные из "Азовстали" были доставлены в изолятор в Таганроге.