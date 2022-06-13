Близько 100 бійців "Азова" з Маріуполя перевели до рязанського СІЗО, — військовий експерт

Росія запустила відразу три операції, серед яких визнати полк "Азов" терористичним, що унеможливить їх обмін.

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Близько 100 військових із полку спецпризначення "Азов", які обороняли Маріуполь, перевели в СІЗО у Рязані. Про це повідомив військовий експерт Дмитро Снігірьов в ефірі "Громадському радіо".

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Снігірьов, посилаючись на дані правозахисників "Права справа", каже, що Росія перевела близько 100 бійців полку "Азов" у СІЗО міста Рязань. На думку експерта, вони це роблять для того, щоб міжнародні організації на кшталт "Червоного хреста" не могли мати доступу до військових.

[ + – ] Рязань на карті світу

Ворог проводить інформаційно-психологічну операцію на прикладі захисників Маріуполя. Одночасно запущено три процеси:

визнання полку "Азов" терористичним,

спроба довести участь "найманців" у лавах "Азова", звідси і смертний вирок трьом іноземцям судом "ДНР",

створення ілюзії нездатності України проводити обмін захисників Маріуполя.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, українські військові намагалися провести військову деблокаду Маріуполя, проте вони не змогли цього зробити через міцну оборону ворога.

Раніше Фокус у своїй статті детально розповідав, як Володимир Путін скористається ситуацією з евакуацією захисників "Азовсталі" та навіщо Кремлю трибунал над українськими військовослужбовцями.