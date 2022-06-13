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Военный Фокус Российско-украинская война Ситуация на Азовстали

Около 100 бойцов "Азова" из Мариуполя перевели в рязанское СИЗО, — военный эксперт

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плен азов
Фото: Facebook

Россия запустила сразу три операции, среди которых признать полк "Азов" террористическим, что сделает невозможным их обмен.

Около 100 военных из полка спецназначения "Азов", оборонявших Мариуполь, перевели в СИЗО в Рязани. Об этом сообщил военный эксперт Дмитрий Снигирев в эфире "Громадське радіо".

Снигирев ссылаясь на данные правозащитников "Права справа" говорит, что Россия перевела около 100 бойцов полка "Азов" в СИЗО города Рязань. По мнению эксперта, они это делают для того, чтобы международные организации по типу "Красного креста" не могли иметь доступ к военным.

бойцы азова в сизо
Рязань на карте мира

Враг проводит информационно-психологическую операцию на примере защитников Мариуполя. Одновременно запущено три процесса:

  • признание полка "Азов" террористическим
  • попытка доказать участие "наемников" в рядах "Азова", отсюда и смертный приговор трем иностранцам судом "ДНР"
  • создание иллюзии неспособности Украины влиять на обмен защитников Мариуполя

Напомним, по данным СМИ, украинские военные пытались провести военную деблокаду Мариуполя, однако они не смогли этого сделать из-за крепкой обороны врага.

Ранее Фокус в своей статье детально рассказывал, как Владимир Путин воспользуется ситуацией с эвакуацией защитников "Азовстали" и зачем Кремлю трибунал над украинскими военнослужащими.