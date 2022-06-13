Около 100 бойцов "Азова" из Мариуполя перевели в рязанское СИЗО, — военный эксперт
Россия запустила сразу три операции, среди которых признать полк "Азов" террористическим, что сделает невозможным их обмен.
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Около 100 военных из полка спецназначения "Азов", оборонявших Мариуполь, перевели в СИЗО в Рязани. Об этом сообщил военный эксперт Дмитрий Снигирев в эфире "Громадське радіо".
Снигирев ссылаясь на данные правозащитников "Права справа" говорит, что Россия перевела около 100 бойцов полка "Азов" в СИЗО города Рязань. По мнению эксперта, они это делают для того, чтобы международные организации по типу "Красного креста" не могли иметь доступ к военным.
Враг проводит информационно-психологическую операцию на примере защитников Мариуполя. Одновременно запущено три процесса:
- признание полка "Азов" террористическим
- попытка доказать участие "наемников" в рядах "Азова", отсюда и смертный приговор трем иностранцам судом "ДНР"
- создание иллюзии неспособности Украины влиять на обмен защитников Мариуполя
Напомним, по данным СМИ, украинские военные пытались провести военную деблокаду Мариуполя, однако они не смогли этого сделать из-за крепкой обороны врага.
Ранее Фокус в своей статье детально рассказывал, как Владимир Путин воспользуется ситуацией с эвакуацией защитников "Азовстали" и зачем Кремлю трибунал над украинскими военнослужащими.