Около 100 бойцов "Азова" из Мариуполя перевели в рязанское СИЗО, — военный эксперт

Россия запустила сразу три операции, среди которых признать полк "Азов" террористическим, что сделает невозможным их обмен.

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Около 100 военных из полка спецназначения "Азов", оборонявших Мариуполь, перевели в СИЗО в Рязани. Об этом сообщил военный эксперт Дмитрий Снигирев в эфире "Громадське радіо".

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Снигирев ссылаясь на данные правозащитников "Права справа" говорит, что Россия перевела около 100 бойцов полка "Азов" в СИЗО города Рязань. По мнению эксперта, они это делают для того, чтобы международные организации по типу "Красного креста" не могли иметь доступ к военным.

[ + – ] Рязань на карте мира

Враг проводит информационно-психологическую операцию на примере защитников Мариуполя. Одновременно запущено три процесса:

признание полка "Азов" террористическим

попытка доказать участие "наемников" в рядах "Азова", отсюда и смертный приговор трем иностранцам судом "ДНР"

создание иллюзии неспособности Украины влиять на обмен защитников Мариуполя

Напомним, по данным СМИ, украинские военные пытались провести военную деблокаду Мариуполя, однако они не смогли этого сделать из-за крепкой обороны врага.

Ранее Фокус в своей статье детально рассказывал, как Владимир Путин воспользуется ситуацией с эвакуацией защитников "Азовстали" и зачем Кремлю трибунал над украинскими военнослужащими.