Украинские ПВО станут более эффективными, чем прошлой зимой, — командующий

По словам Сергея Наева, у ВСУ появилось больше систем ПВО и эффективность будет выше. Но в РФ поставили цель — выпускать тысячи ударных дронов, отметил Сэмюэл Бендетт, старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности.

Украинская ПВО теперь будет более эффективной, поскольку появляется больше вооружений. Об этом заявил заместитель начальника ГУР Украины Вадим Скибицкий, передает Sky News.

Журналисты отмечают, что за время продолжающегося вторжения российских войск пострадала почти половина всей энергетической системы Украины, а угроза новых атак на энергосистему остается острой.

По словам Вадима Скибицкого, Москва может начать задействовать еще больше беспилотников Shahed вместе с ракетами и атаковать целый ряд целей, чтобы сбить с толку ПВО Украины.

Но в комментарии западным журналистам 7 сентября командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что противник не оставляет своих преступных замыслов относительно атак по критически важным объектам энергоинфраструктуры и экономике Украины.

"Прошлой зимой у нас было меньше [систем]. Теперь нам дали больше, и эффективность будет выше", — пояснил он.

Сэмюэл Бендетт, старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности, в свою очередь отметил, что, хотя Украина, судя по всему, неплохо подготовилась к новым ударам дронов, более массированные атаки все же могут создать проблему.

"В воздухе будет больше таких дронов, но, вероятно, не намного больше, чем сейчас, так как Россия пока еще далека от намеченной цели по производству тысяч ударных БПЛА", — пояснил Бендетт.

Напомним, что Воздушные силы показали работу установки Gepard в Одесской области.

Также сообщалось, что FPV-дроны помешали оккупационным войскам эвакуировать танк с поля боя.