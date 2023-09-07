Операция "Синица" с вертолетом Ми-8: ГУР общается еще с несколькими людьми, — Буданов (видео)

По словам главы ГУР Кирилла Буданова, в Кремле "расстроены" успехом украинской операции, а Федеральная служба безопасности России уже начала работать активнее.

Главное управление разведки ведет переговоры еще с несколькими людьми. Успех операции "Синица", в рамках которой Силы обороны захватили российский вертолет Ми-8, может их мотивировать. Об этом 7 сентября сообщил глава украинской разведки Кирилл Буданов во время эфира телемарафона.

По его словам, такие переговоры являются тайной. Однако успешная операция "Синица" может придать уверенности другим кандидатам.

"Но подобное общение у нас как шло с еще несколькими лицами, так и продолжается. А то, что произошло, просто придаст уверенности тем людям, которые еще колеблются", — отметил Буданов.

По его словам, в Кремле "расстроены" успехом украинской операции, а Федеральная служба безопасности России уже начала работать активнее, однако россиянам это ничего не даст.

Кирилл Буданов об операции "Синица"

Напомним, что 3 сентября в ГУР показали российского пилота, который передал Украине МИ-8. ГУР анонсировало документальный фильм, в котором расскажут о работе разведки. В частности, раскроют детали уникальной спецоперации "Синица", в ходе которой удалось переманить российского пилота и получить вертолет Ми-8.

Затем Буданов раскрыл детали операции по захвату вертолета Ми-8 ВС РФ. Спецслужбы Украины нашли правильный подход к пилоту, выполняя операцию "Синица". Разведчики помогли ему перегнать воздушное судно, но экипаж пришлось ликвидировать.