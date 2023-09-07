Атаки на энергетическую инфраструктуру Украины могут начаться в конце сентября, — СМИ

По словам заместителя начальника ГУР МО Вадима Скибицкого, Кремль применяет дроны-шахеды вместе с ракетами, чтобы перед украинской системой ПВО было множество целей.

Украинские команды ПВО теперь могут рассчитывать на более современные системы вооружений для защиты от атак на энергоинфраструктуру. Сами же атаки могут начаться в конце сентября — начале октября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявления представителей ГУР и ВСУ.

Заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий отметил, что на прошлой неделе Кремль начал применять "шахеды" наряду с ракетами, чтобы перед украинской системой ПВО было множество целей. По его словам, атаки на инфраструктурные объекты могут начаться в конце сентября или начале октября.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев отметил, что в рамках украинской системы ПВО эффективно применяются зенитные самоходные установки Gepard. Один залп стоит меньше тысячи долларов, поэтому Gepard позволяют сэкономить на более дорогостоящих ракетах ПВО. Российские же "шахеды" стоят около 20 тысяч долларов за штуку.

В каждой системе Gepard присутствует радар с радиусом действия в 12 км. Отмечается, что таких систем все же не хватает, чтобы с их помощью закрыть всю территорию Украины. Но, по словам Наева, крупнокалиберные пулеметы M2 Browning американского производства могут восполнить пробел.

"Адреналин, эмоции… этого не передать словами", — сказал военнослужащий Антон, чья команда с помощь ЗСУ Gepard в прошлом месяце сбила пять "шахедов".

По его словам, это мотивирует на дальнейшую работу по уничтожению целей в украинском небе.

Напомним, что США анонсировали поставки оружия Киеву на $600 млн. ВСУ получат боеприпасы для системы ПВО, РСЗО HIMARS, а также для РЭБ.

Также сообщалось, что бывший представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что ВСУ успешно прерывает линии снабжения российской армии.