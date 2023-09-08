РФ начала больше всего терять Т-80: обновленные потери оккупантов по данным Oryx (список)

Кроме танков российские войска потеряли 20 единиц легкой техники, среди которой БМП и бронетранспортеры.

Российская армия теряет значительное количество техники, которая состоит из БМП и МТ-ЛБ, танков и артиллерии. Об этом сообщает проект Oryx, в котором ведется список потерь оккупантов и Украины на основе видео или фото.

Украинские военные уничтожили 9 танков, среди которых 4 Т-80БВ, 3 Т-72Б3 и по одному Т-72АВ и Т-90М. Кроме этого было уничтожено и повреждено 20 единиц легкобронированной техники:

7 БМП-2;

6 БМП-1;

3 МТ-ЛБ, одна из которых была с зенитной установкой ЗУ-22 на борту;

по 1 БМП-1АМ, БМП-2М "Бережок", БМД-4М, БТР-82А.

Кроме этого ВСУ уничтожили две реактивные установки БМ-21 "Град", один "Ланцет", а также сразу 10 грузовиков "Урал", "КамАЗ" и "МАЗ". Всего в списке потерь прибавилось 43 единицы техники.

Список потерь российской армии

В украинской армии, по данным Oryx, было меньше потерь. Потеряно два танка Т-64БВ, 3 БМП и БТР, а также несколько грузовиков. Всего в списке потерь, которые попали на фото и видео было 12 единиц техники.

Список потерь украинской армии

Напомним, 7 сентября российские войска привлекают под Бахмутом новейшие образцы техники, в бой идут как танки Т-90М "Прорыв", так и новые модификации БМП.

Также 5 сентября ВСУ разбили дронами сразу две САУ "Нона" и БМП оккупантов.