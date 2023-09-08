ВСУ продвинулись возле Опытного и приблизились к Донецкому аэропорту, — DeepStateMap (карты)

По информации заместителя комитета Рады по нацбезопасности Юрия Мысягина, продвижение вперед стало возможным благодаря слаженным штурмовым действиям бойцов 59-й механизированной бригады ВСУ.

Вооруженным силам Украины в ходе контрнаступления удалось продвинуться вперед недалеко от Донецкого аэропорта. Речь идет о населенном пункте Опытное. Об этом сообщил заместитель комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин в своем Telegram-канале 8 сентября.

В своей публикации он ссылается на карту DeepStateMap. Еще 6 сентября позиции Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Опытное были неизменными, но на следующий день карта подверглась изменениям.

"У населенного пункта Опытное, в районе Донецкого аэропорта, подразделения 59-й механизированной бригады ВСУ в результате слаженных штурмовых действий зачистили позиции оккупантов, прошли вперед, закрепились и вернули под контроль Украины часть ее территории", — говорится в сообщении.

ВСУ продвинулись вперед возле Донецкого аэропорта Фото: DeepStateMAP ВСУ продвинулись вперед возле Донецкого аэропорта Фото: DeepStateMAP

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины официально эту информацию никак не комментировали на момент публикации материала.

Донецкий аэропорт, как можно заметить по карте, находится в оккупации уже много лет, а населенный пункт Опытное всего в нескольких километрах от него, через поле.

Стоит отметить, что украинские военные продолжают контрнаступление в Донецкой области и уничтожают личный состав и технику противника. К примеру, 15 августа сообщалось, что ВСУ уничтожили технику РФ вблизи Донецкого аэропорта. Силы обороны сняли на видео момент ликвидации российской БМП-1 на Авдеевском направлении. В группировке заявили, что нанесение потерь врагу не способно утомлять.

Напомним, 7 сентября сообщалось, что ВСУ успешно выбивают врага к югу от Бахмута и уже освободили от оккупации половину населенного пункта Клещиевка Донецкой области. Силы обороны атакуют позиции ВС РФ на Бахмутском направлении. В частности, происходят атаки в пяти точках на расстоянии от 5 до 13 км от населенного пункта.