Работница "Водоканала" попыталась поджечь здание военкомата, снимая свои действия на телефон. Российские пропагандисты убеждены, что ею руководили "украинские кураторы".

7 сентября россиянка подожгла военкомат в Санкт-Петербурге. Деталями поделились в медиа SHOT.

"После поджога она начала бросать камни в окно здания на улице Диагональной. Все свои подвиги она снимала на телефон для отчета украинским кураторам", — написали авторы контента.

Пропагандисты сообщили, что очевидцы задержали женщину и вызвали полицию. Пожара не произошло, в результате инцидента никто не пострадал.

8 сентября в российском медиа уточнили, что нарушительницей оказалась 58-летняя сотрудница местного "Водоканала" Елена К.

"Ее буквально зомбировали мошенники, которые сказали, что внутри сидит их босс. Посмотрите, как она пытается "уничтожить" военкомат, не обращая внимания ни на что вокруг", — заявили авторы контента, опубликовав кадры с места происшествия.

По их данным, женщина утверждает, что стала жертвой "из известной всем страны". Ей якобы сказали, что в военкомате сидит "главный мошенник", поэтому здание надо поджечь.

Напомним, 7 сентября в росСМИ сообщили, что в Калужской области священники освятили целый район с вертолета. На ритуал ушло примерно 100 литров воды и полчаса времени.

Также 7 августа стали известны детали инцидента с сыном президента ЦАР Фостена-Арканжа Туадеры. Парень пытался убежать от делегации и напал на двух россиян. Причиной такого поведения Эвариста Туадера было его нежелание ехать в Москву.