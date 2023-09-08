"Каждая жизнь важна": в Сумах из-под завалов в частном секторе спасли собаку (видео)

Также спасатели достали двух человек — мужчину и женщину. В результате атаки ВС РФ повреждены более двух десятков домов, один дом — разрушен.

Утром 8 сентября российские оккупанты ударили по частным домам в Сумах. Спасатели спасли на месте прилета собаку. Соответствующими кадрами поделилась пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Каждая жизнь важна. На месте вражеского удара в Сумах спасен песик. Все службы продолжают работать на месте", — заявили в ГСЧС.

Удар ВС РФ по Сумах: из-под завалов достали двух пенсионеров

По последним данным ГСЧС, в результате атаки российских сил в Сумах пострадали два человека. Также значительным разрушениям подвергся жилой сектор, в котором проживали гражданские люди.

"По предварительной информации, разрушен двухэтажный жилой дом, повреждения получили более 20 домов и 8 транспортных средств, возник пожар на значительной площади", — проинформировала пресс-служба.

Из-под обломков спасли мужчину (1953 года рождения) и женщину (1958 года рождения). В ГСЧС поделились видео спасения пострадавшей.

"Пожар ликвидирован. Работы продолжаются", — добавили спасатели.

Напомним, ВС РФ ударили по Сумах под утро 8 сентября. В СМИ публиковали кадры из пораженного частного сектора.

Также 8 сентября прогремели взрывы в Кривом Роге. Российские захватчики попали в админздание полиции, один правоохранитель погиб в результате удара.