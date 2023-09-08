"Снизили экспортные возможности": Сунак прокомментировал последствия атак РФ на порты Дуная

По словам премьер-министра Великобритании Риши Сунака, количества зерна, которое было уничтожено в результате российских обстрелов, было бы достаточно для обеспечения продовольственных потребностей около 1 млн человек в течение всего года.

Власти Великобритании выяснили, что последние атаки РФ на порты и элеваторы в Одесской области сократила возможности Украины в экспорте зерна на треть. Эту информацию представил премьер-министр Риши Сунак, передает Bloomberg

В официальном заявлении британского правительства подчеркивается, что начиная с июля 2023 года, российские удары нанесли серьезные повреждения или полностью уничтожили не менее чем 26 объектов, включая гражданскую портовую инфраструктуру, склады и элеваторы. Эти разрушения привели к снижению экспортных возможностей Украины примерно на треть.

По информации из Лондона, объемы зерна, которые были потеряны из-за этих разрушений, были бы достаточными для удовлетворения продовольственных потребностей примерно 1 миллиона человек в течение всего года.

В офисе премьера также подтвердили, что Великобритания проводит мониторинг и разведывательные полеты в Черном море с целью предотвращения незаконных атак России на гражданские суда, перевозящие зерно.

Напомним, 8 сентября спикер пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что Россия создала в оккупированном Крыму новую базу для запуска Shahed. Она позволяет им сократить время полета беспилотников к Одесской области и другим регионам Украины, чтобы лучше обходить систему ПВО.

Российские оккупанты в ночь на 7 сентября атаковали "шахедами" припортовую инфраструктуру в Измаиле Одесской области.

В основном, целями россиян являются порты на Дунае в Рени и Измаиле — они уничтожают портовую инфраструктуру Украины, сельскохозяйственные предприятия и склады.