Готовы пойти на уступки: ООН договаривается с Кремлем о возобновлении зерновой сделки, — Bild
По словам журналистов, генсек ООН Антониу Гуттериш написал письмо министру иностранных дел России Сергею Лаврову, в котором предложил соглашение, состоящее из четырех пунктов.
В ООН пытаются договориться с Россией о возобновлении зерновой сделки. Так, организация предложила Кремлю уступки. Об этом пишет издание Bild.
По словам журналистов, генсек ООН Антониу Гуттериш написал письмо министру иностранных дел России Сергею Лаврову, в котором предложил соглашение, состоящее из четырех пунктов. Среди них:
- Первый пункт – ЕС отменит введенные в прошлом году санкции против "Россельхозбанка" и позволит ему обойти ограничения, связанные с отключением от SWIFT. По словам журналистов, в ЕС заявили, что действительно готовы пойти на это.
- Второй пункт – предоставление страховки российским грузовым кораблям от атак Украины при движении в Черном и Азовском морях. Этим будет заниматься компания, которую будет финансировать ООН напрямую, а также якобы британская фирма Lloyd's.
- Третий пункт – содействие частичному возвращению активов России, которые были заморожены из-за европейских санкций. К примеру, исключения будут предоставлены российским компаниям по производству удобрений.
- Четвертый пункт — российским кораблям, которые перевозят продукты питания и удобрения, хотят вновь разрешить швартоваться в портах стран ЕС. Соответствующие переговоры уже провели с Германией, Бельгией, Испанией и Нидерландами.
По словам журналистов, они обратились в Офис генсека ООН Антониу Гуттериша за комментарием, однако ответа пока не получили. Однако, как сообщается, руководство РФ внимательно изучает письмо. В Кремле сомневаются в том, что предложенные послабления возможно технически реализовать.
Напомним, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал самый перспективный путь вывоза зерна из Украины. По его словам, взгляды Вашингтона и Киева касательно транспортировки зерна из Украины совпадают.
Также 5 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал два специфических требования Кремля для возобновления зерновой сделки. По его словам, Россия ежегодно экспортирует 120-130 млн тонн зерна, но российские банки отключены от системы SWIFT, и потому транзакции невозможны.