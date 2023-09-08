Визуально подтверждено: российская армия потеряла 400 танков Т-80БВ, — Oryx

Среди 402 потерянных танков почти сотня стала трофеями для ВСУ. Сейчас россияне теряют Т-80 больше, чем Т-72, которые составляли основу оккупационной армии.

С начала полномасштабной войны российская армия потеряла уже 402 танка Т-80БВ. Об этом сообщает проект Oryx.

Российские оккупанты потеряли уже 622 танка Т-80 различных модификаций, из них большинство в версии Т-80БВ. Автор отмечает, что по мере того, как Россия расконсервирует и восстанавливает танки, количество потерянных Т-80 становится все больше. Также среди 622 потерянных танков 7 из них уничтожены в версии Т-80БВ образца 2022 года.

Среди потерянных танков версии Т-80БВ 260 были уничтожены, 57 повреждены и повреждены и брошены. Для украинской армии 84 машины стали трофейными.

Синим обозначены потери Т-80БВ, а оранжевым Т-72Б и старше

В целом российская армия больше полагалась на различные версии Т-72 в своей армии. Была модернизация Т-80 до уровня БМВ, но она не была массовой в войсках. Т-80БВМ считают сравнимым с Т-72Б3, но у первого дорогой и сложный в обслуживании двигатель. Данные подтверждает аналитик Ричард Верекер. В начале российская армия теряла больше всего Т-72, а затем их заменили на Т-80. В среднем в течение лета оккупанты теряли 27 танков Т-80, тогда как старых версий Т-72 — 9,6.

Напомним, 1 сентября украинский дрон уничтожил танк Т-80, САУ "Гвоздика" и танковый мостоукладчик МТУ-90.

7 сентября украинский FPV-дрон помешал оккупантам эвакуировать поврежденный танк с поля боя.