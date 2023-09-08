Первые минуты после удара по Сумам: видео с бодикамер патрульных

Первыми на место попадания ракеты в частный жилой сектор прибыл наряд патрульной полиции. Их нательные камеры зафиксировали обнаружение пострадавших.

Оказавшиеся поблизости от места попадания ракеты в жилой дом инспекторы патрульной полиции Сумской области вместе с жителями соседних домов тушили возникший пожар и осматривали руины, чтобы найти выживших до приезда спасателей.

Обстрел Сум 8 сентября — что известно

Российские силы атаковали Сумскую область ранним утром 8 сентября. В результате ракетного обстрела разрушен двухэтажный жилой дом, еще 25 домов и 8 транспортных средств получили повреждения. В ГСЧС сообщили, что после взрыва на значительной площади возник пожар, который был оперативно потушен спасателями.

Городской глава Александр Лысенко сообщил, что ракета попала в частный сектор в районе Козацкого проспекта. На место попадания прибыли спасательные службы для оказания помощи пострадавшим, и ликвидации последствий.

По информации ГСЧС, спасатели достали из-под завалов разрушенного дома пожилую супружескую пару и их собаку. 70-летний мужчина и 65-летняя женщина получили серьезные ранения.

На месте попадания продолжают работать спасательные службы.

Напомним, что ракетный удар был нанесен ранним утром 8 сентября по гражданскому микрорайону, где нет военных объектов.

Кадрами спасения собаки поделилась пресс-служба ГСЧС Украины.

Также 8 сентября сообщалось, что РФ ночью атаковала Украину ракетами, артиллерией и Shahed. В Воздушных силах отметили, что было осуществлено 20 пусков дронов-камикадзе иранского производства из Крыма и Приморско-Ахтарска.