НОАК впервые продемонстрирует возможности новейшего многоцелевого вертолета Z-11WB

Вертолет может выполнять разведывательные миссии, а также выполнять боевые задачи. Для этого машина имеет подвески для крепления различного вооружения, в том числе ракет класса "воздух-земля" AG-300M и ракет "воздух-воздух" TY-90.

На предстоящей международной выставкой вертолетной техники в китайском Тяньцзинь Народно-освободительная армия Китая (НОАК) представит новейшие ударные вертолеты Z-11WB, а также Z-10 и Z-19. Также будут представлены многоцелевые беспилотники и двигатели на водородном топливе от китайской компании Aero Engine Corporation of China. Об этом 8 сентября сообщили обозреватели Global Times.

В выставке, которая пройдет с 14 по 17 сентября в северокитайском городе, примут участие более 350 компаний и в общей сложности 65 вертолетов и беспилотников. Как заявил на пресс-конференции 7 сентября представитель НОАК полковник Нин Тао, китайская техника, которая будет ориентирована на использование своих передовых возможностей в реальных боевых действиях.

Всего будет представлены 79 образцов различной техники, в том числе широкофюзеляжный транспортный вертолет и разведывательный БПЛА, которые продемонстрируют возможности комплексного применения пилотируемой и беспилотной техники, сказал Нин.

"В рамках выставки семь боевых вертолетов Z-10, шесть боевых вертолетов Z-19 и два тактических вертолета Z-20, представленных пилотажной группой Fenglei, выполнят шесть летных выступлений", — говорится в сообщении.

Между тем обозреватели отмечают, что Китай еще не имеет собственного тяжелого транспортного вертолета и тяжелого ударного вертолета. Однако возможно на выставке будет представлена об этом более подробная информация.

Следует отметить, что о существовании вертолета Z-11WB было известно и раньше. Еще в 2016 году эта машина была представлена широкой публике, однако тогда говорилось только о возможной установке различного вида вооружений.

Что известно о Z-11WB

Это многоцелевая машина, предназначена как для разведывательных операций так для нанесения ударов различными видами вооружений.

По своим габаритам вертолет Z-11WB незначительно отличается от предшественников. Он имеет длину 11, 5 м, а диаметр несущего винта – около 11 м. Машина относительно легкая — вес пустого вертолета находится в пределах 1274 кг При этом полезная нагрузка составляет 976 кг, а максимальный взлетный вес на уровне 2,25 т.

Номенклатура вооружения вертолета Z-11WB

Крейсерская скорость Z-11WB — 240 км/ч, а максимальная скорость достигает 280 км/ч. Практический потолок – 5,2 км. Баки на 525 литров дают возможность автономного полета до 680 км.

На борту вертолета предусмотрены подвески для крепления различного вооружения и систем. Машина может быть вооружена ракетами класса "воздух-земля" AG-300M, HJ-8, BA-7 и CM-502KG, управляемыми ракетами TL-6, и авиабомбами. Для защиты от авиации предлагается применять ракеты "воздух-воздух" TY-90. Также предусмотрено использование пулеметных и пушечных подвесных контейнеров. В качестве комплекса РЭБ вертолет использует систему KG-600.

Ранее сообщалось, что китайские инженеры работают над созданием электрического вертолета нового поколения. Разработчики отмечают, что новая техника может послужить в гражданской авиации, чтобы помочь бороться со стихийными бедствиями, климатическими исследованиями и морским наблюдением.