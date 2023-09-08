Родился в рубашке: парень из Кривого Рога дважды был в эпицентре ракетных атак и выжил (видео)

Молодой человек рассказал, что после первого удара ему пришлось лечиться от компрессии шейных позвонков, контузии и сотрясения головного мозга.

Молодой житель Кривого Рога по имени Дмитрий дважды пережил российские ракетные обстрелы. По его словам, он дважды был прямо в эпицентре удара. Об этом парень рассказал местному журналистам "Руданы".

По его словам, еще 31 июля он оказался под завалами и получил травмы.

"Попадание тогда произошло между 3 и 5 этажом, а я находился на шестом. Мы с папой были дома. К счастью, успели выбежать в коридор. Я провалился и был под завалами. Накрыло мебелью и бетонной плитой…", — рассказал молодой человек.

Дмитрий рассказал, что ему пришлось лечиться от компрессии шейных позвонков, контузии и сотрясения головного мозга.

Затем российские оккупанты снова нанесли удар по Кривому Рогу уже 8 сентября.

"Сегодня снова попали недалеко от меня. Слава Богу, не у меня. Мое мнение, что страна 404 должна просто исчезнуть с лица земли, потому что не дают жить и существовать мирным людям", – сказал он.

Напомним, что в Кривом Роге завершены поисково-спасательные работы. Известно об одном погибшем и более полусотни раненых. Вблизи места обстрела спасатели развернули палатки, где с пострадавшими криворожанами работают психологи. Также на месте работают мобильные пункты приема заявлений от пострадавших.