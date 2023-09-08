Ракетная атака по Кривому Рогу: возросло количество пострадавших (фото)

В результате обстрела повреждены 14 административных зданий, здание церкви, 17 многоквартирных и 4 частных дома.

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В Кривом Роге завершены поисково-спасательные работы. Известно об одном погибшем и более полусотни раненых. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По состоянию на 13:30 известно о 55 пострадавших: 1 погибший и 54 раненых. Среди травмированных — 9 сотрудников полиции. Для усиления в город прибыли дополнительные полицейские группы из соседних регионов", — говорится в сообщении.

Вблизи места обстрела спасатели развернули палатки, где с пострадавшими криворожанами работают психологи. Также на месте работают мобильные пункты приема заявлений от пострадавших.

В результате обстрела повреждены 14 административных зданий, здание церкви, 17 многоквартирных и 4 частных дома. Также повреждения получили более 40 автомобилей.

В МВД обновили информацию о пострадавших и сообщили, что в результате обстрела Кривого Рога погиб 1 человек и 59 человек пострадали.

Работы по разбору завалов подразделениями ГСЧС завершены.

Ракетный удар по Кривому Рогу

Около 9 часов утра 8 августа в Кривом Роге прогремел взрыв. Прилет произошел в Центрально-Городском районе города. Российские оккупанты попали по территории полиции охраны.

Председатель Днепровской ОГА сообщил, об одном погибшем и 9 пострадавших. Троих достали из-под завалов. Также руководитель ОГА проинформировал, что в результате удара загорелись гаражи. Огонь охватил 200 кв.м.

По данным главы Национальной полиции Украины Ивана Выговского, в результате российского удара погиб полицейский. Трое правоохранителей находятся в очень тяжелом состоянии. 6 сотрудников получили травмы различной степени тяжести.