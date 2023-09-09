После инцидента с дронами РФ: США перебросят в Румынию дополнительные истребители

По словам министра обороны Румынии Анхеля Тилвара, НАТО существенно увеличило свое присутствие в Черноморском регионе.

США намерены отправить в Румынию дополнительное количество боевые самолетов после падения российских беспилотников на румынской территории. Об этом пишет портал Realitatea со ссылкой на министерство обороны Румынии.

Сообщается, что глава Минобороны Румынии Анхель Тилвар провел встречу с послом США в Румынии Кэтлин Кавалец, в рамках которой обсуждались вопросы безопасности и сотрудничество между Вашингтоном и Бухарестом.

Кроме того, речь шла о ситуации в регионе на фоне недавних атак Вооруженных сил России на порты Украины возле границ Румынии.

Румынский министр подтвердил заявление генсека НАТО о том, что присутствие Альянса в Черноморском регионе было существенно увеличено. По его словам, были приняты дополнительные меры возле границ, усилив мониторинг и охрану воздушного пространства.

"Для нас безопасность наших граждан имеет первостепенное значение, особенно жителей населенных пунктов, находящихся вблизи жестоких атак Российской Федерации на украинские гражданские порты", — заявил Тилвар.

В свою очередь американский дипломат сказала, что Вашингтон обеспокоен обстановкой в Черноморском регионе в связи с ударами ВС РФ по украинской портовой инфраструктуре на Дунае.

Напомним, 6 сентября Североатлантический Альянс отреагировал на падение и детонацию на территории Румынии беспилотных летательных аппаратов Shahed. В НАТО выразили "твердую солидарность" с Бухарестом.

Мы также сообщали 8 сентября, что Национальный комитет Румынии по чрезвычайным ситуациям принял решение о повышении уровня защиты жителей в приграничных районах, находящихся рядом с городами Украины, подвергаемыми регулярным обстрелам со стороны России.