РФ перебросила к Работино войска с других направлений: наступление оккупантов под угрозой

По информации британских аналитиков, на других участках фронта стало значительно меньше военных, соответственно, они стали уязвимыми. В Генштабе подтвердили информацию разведки.

Российская Федерация перебросила к населенному пункту Работино Запорожской области, который некоторое время назад вновь перешел под контроль Украины, новые подразделения оккупационных войск. Об этом говорится в отчете разведки Министерства обороны Великобритании от 9 сентября.

По словам аналитиков, такие действия со стороны ВС РФ могут ограничить их способность наступать на других направлениях фронта, так как подразделения перебрасывают именно оттуда.

Оккупанты начали перебрасывать новые подразделения войск к Работино Фото: DeepStateMAP

Тем временем Вооруженным силам Украины удалось продвинуться вперед к главной линии обороны РФ, которая расположена непосредственно рядом с населенным пунктом Работино. Украинские защитники избрали тактику постепенного тактического продвижения к российским позициям, что позволяет достигать новых вершин.

В связи с этим противник был вынужден передислоцировать свои силы из других районов фронта, где не такие активные бои. Прибывшие россияне должны будут заменить разбитые подразделений возле Работино.

"Эти передислокации, вероятно, ограничивают способность России проводить свои наступательные операции на других участках линии фронта", — говорится в сообщении.

Отдельно британские аналитики отметили работу ВСУ на Донбассе. Зафиксированы успехи между Клещиевкой и Андреевкой на Бахмутском направлении, где продолжается давление на позиции российских оккупантов.

ВСУ достигают успехов в районе Бахмута Фото: DeepStateMAP

Ситуация в Работино: комментарий Генштаба

В сводке Генштаба от 9 сентября подтвердили информацию о том, что россияне вынуждены перебрасывать на фронт в Запорожской области самые эффективные свои подразделения, чтобы попытаться удержать позиции.

"Противник перебрасывает на это направление наиболее боеспособные части из состава воздушно-десантных войск и пытается восстановить утраченное положение. Так, Силами обороны в районе Роботино Запорожской области было отбито более 10 таких попыток", — говорится в сообщении.

Силы обороны тем временем продолжают продвигаться вперед, как отметили в командовании. Благодаря эффективной работе противник ежедневно теряет живую силы и технику.

Напомним, 8 сентября заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин заявил, что ВС РФ не выдерживают пехоту ВСУ и отступают из Клещиевки. По его словам, у украинской стороны есть преимущество на этом направлении, ведь противник потерял всю завезенную туда технику и не могут выдержать давления со стороны ВСУ.

Также 8 сентября сообщалось, что американские аналитики из ISW отметили успехи ВСУ в районе Бахмута и Работино. Из-за давления украинских военных противник вынужден отступать сразу на многих позициях.