Агитирует пойти на уступки: Эрдоган призвал выполнить условия РФ и ослабить санкции, — СМИ

По словам журналистов, турецкая сторона пытается донести до западных коллег, что возобновить зерновую сделку и снизить мировые цены на продовольствие можно лишь при помощи ослабления санкций против Москвы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал лидеров стран "Большой двадцатки" (G20) выполнить некоторые требования России для возобновления зерновой сделки. Об этом сообщает Bloomberg.

"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывает лидеров стран "Большой двадцатки" удовлетворить некоторые требования России, чтобы возобновить сделку, которая позволила наладить поставки украинского зерна и снизить мировые цены на продовольствие", — говорится в публикации информационного агентства.

По данным источника, Эрдоган предпринимает шаги на закрытых встречах с другими лидерами в рамках саммита в Индии, чтобы возобновить зерновую сделку. Турция просит другие страны "содействовать страхованию российского экспорта продовольствия и удобрения лондонской компанией Lloyd's" и вновь подключить Москву к системе SWIFT для выполнения международных платежей.

В издании сообщают, что Турция доносит до западных коллег, что способ возобновить зерновую сделку — это "ослабить санкции" против России, которые не позволяют Москве импортировать сельскохозяйственное оборудование.

На саммите G20 согласовали текст коммюнике

Также журналисты сообщили, что дипломаты стран G20 выработали компромиссные формулировки в итоговом коммюнике по поводу войны в Украине.

По их словам, формулировка будет во многом аналогична той, что была согласована на прошлогоднем саммите G20 в Индонезии.

Источники агентства отмечают, что итоговый текст коммюнике должен быть одобрен лидерами "Двадцатки".

Что известно про саммит G20

15 августа сообщалось, что Украину решили не включать в список гостей на саммит G20. Об этом сообщил журналистам специальный секретарь индийского председательства в G20 Миктеш Пардеши.

Фокус писал о том, почему саммит G20 состоится без Украины и как это повлияет на ход войны. Индия отказалась приглашать Украину на саммит G20, но пригласила лично Путина. Страна до сих пор не поддержала Киев и продолжает торговые отношения с Москвой.

Президент Китая Си Цзиньпин, вероятно, также не примет участие в саммите G20. Его заменит премьер- министр КНР Ли Цян. Планировалось, что в ходе саммита состоятся переговоры между главами США и Китая, на которых предполагалось обсудить решение противоречий между двумя странами. Перед началом саммита G20 делегация Китая, участвующая в составлении заключительного коммюнике, пересмотрела свое до этого нейтральное мнение относительно конфликта в Украине и приняла более благожелательную к Украине сторону.

Президент США, Джо Байден, подтвердил свое участие в данном саммите.

В Индии подтвердили, что президент России Владимир Путин не будет лично присутствовать на саммите G20, который пройдет в сентябре в Нью-Дели.