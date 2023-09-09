"Выборы закончились досрочно": СБУ атаковала дронами "избирательный" штаб оккупантов (видео)

По данным журналистов, после взрывов оккупанты перекрыли прилегающие улицы, начали проверять людей и подняли в воздух свои беспилотники.

Украинские дроны-камикадзе атаковали так называемый "избирательный" штаб оккупантов в селе Скельки, расположенном в Васильевском районе Запорожской области. Об этом сообщает издание УП со ссылкой на источники в СБУ.

"Они (дроны-камикадзе) посетили "избирательный" штаб раш*стов в селе Скалки Васильевского района. Его оккупанты используют для хранения избирательных бюллетеней и документов. Но выборы здесь закончились досрочно", — говорится в сообщении.

Согласно информации из СМИ, после взрывов россияне оцепили смежные улицы, начали проводить проверки среди людей и подняли в воздух свои беспилотные аппараты.

По данным СМИ, за атакой стоит Служба безопасности Украины.

Псевдовыборы на оккупированных территориях: что известно

В августе Верховная Рада Украины обратилась к парламентам мира, чтобы те признали так называемые российские "выборы" нелегитимными на временно оккупированных территориях.

5 сентября стало известно, что оккупанты планируют организовать на временно оккупированной территории Луганской области проведение мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации. Фейковые "выборы" нужны для того, чтобы враг смог обновить списки и мобилизовать в российскую армию новых людей.

В оккупированном городе Мариуполь ВС РФ продолжают проводить фальсификации, симулируя "выборы". Местных жителей заставляют "голосовать" на остановках общественного транспорта и даже просто на капотах автомобилей.

В Луганской области дрон сорвал подготовку к "выборам", поразив авто с бюллетенями. Россияне с помощью военных везли их на избирательные участки, но партизаны с помощью FPV-дрона остановили их по дороге.

Также 7 августа, экс-глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что украинские партизаны помешали проведению псевдовыборов. Здание, в котором должно было проходить "голосование", сожгли.