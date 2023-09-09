РФ применяет боеприпасы с обедненным ураном, пока критикует США их поставки Украине, — ЦПД (фото)

В РФ утверждают, что боеприпасы с обедненным ураном могут вызвать онкологические заболевания и вредят окружающей среде. Это способ манипуляции общественностью, которая не разбирается в этой теме.

6 сентября Соединенные Штаты Америки объявили о том, что предоставят украинским военным боеприпасы с обедненным ураном. Это сразу же вызвало негодование с российской стороны. В Центре противодействия дезинформации (ЦПД) рассказали подробнее об этом вооружении.

Речь идет о 120-мм боеприпасах для танков Abrams, которые в течении нескольких недель должны будут приехать на поле боя. Этот вид вооружения вошел в новый пакет помощи от США на 175 миллионов долларов.

В ЦПД отметили, что россияне прогнозировано негативно отреагировали на такие шаги со стороны Вашингтона и начали распространять информацию о том, что из-за этих боеприпасов значительно увеличится количество людей, которые болеют онкологическими заболеваниям.

"О том, что российские военные используют подобные снаряды на поле боя уже долгое время — российская власть почему-то молчит", — говорится в сообщении.

Боеприпасы с обедненным ураном: действительно ли они так вредны

В Центре противодействия дезинформации отметили, что обедненный уран является остатками металла, который создается во время производства ядерного топлива. Он примерно на 70% превышает плотность свинца, который используется в большинстве случаев в обычных боеприпасов.

Боеприпасы с обедненным ураном используются в военных целях, в том числе и для уничтожения танковой брони. Соответственно, это поможет Украине более эффективно уничтожать российскую технику на поле боя.

ООН по-прежнему выступает против того, чтобы такой вид боеприпасов использовался Украиной, ведь это запрещено по международному праву, а в МАГАТЭ и вовсе сделали уйму заявлений о том, что жители приближенных к фронту населенных пунктов могут оказаться в опасности из-за радиации.

В то же время в организации признают, что обедненный уран может принести вред только в том случае, если его частицы попадут непосредственно внутрь организма.

В ЦПД отметили, что у россиян также есть такой вид вооружения, о чем неоднократно заявляли в США и лично президент РФ Владимир Путин.

Более того, российские СМИ сами сообщали, что модернизированные танки ВС РФ по типу Т-80БВ могут стрелять такими же боеприпасами.

"Манипулируя на теме передачи Украине снарядов с обедненным ураном, РФ и ее пропаганда пытается воспользоваться необразованностью населения в этом вопросе и распространяет панические настроения среди людей, что может привести к дестабилизации ситуации в стране", — подытожили в ЦПД.

Действительно ли боеприпасы с обедненным ураном так вредны Фото: ЦПД Действительно ли боеприпасы с обедненным ураном так вредны Фото: ЦПД Действительно ли боеприпасы с обедненным ураном так вредны Фото: ЦПД Действительно ли боеприпасы с обедненным ураном так вредны Фото: ЦПД Действительно ли боеприпасы с обедненным ураном так вредны Фото: ЦПД Действительно ли боеприпасы с обедненным ураном так вредны Фото: ЦПД Действительно ли боеприпасы с обедненным ураном так вредны Фото: ЦПД Действительно ли боеприпасы с обедненным ураном так вредны Фото: ЦПД

Напомним, 7 сентября сообщалось, какие преимущества получат ВСУ на поле боя после поставок урановых снарядов для Abrаms и Challenger 2.