Всего 2 условия: в США рассказали, что вынудит РФ начать переговоры с Украиной (видео)

По словам экс-представителя Госдепа США, вся суть конфликта в том, что именно в Кремле не проявляют истинное желания мирного договора с Украиной. РФ все еще хочет захватить всю страну.

Переговоры между Украиной и Россией остаются за пределами горизонта, однако они все же могут состояться, если будут выполнены два условия. Об этом заявил экс-представитель Госдепартамента США Курт Волкер в эфире телемарафона 9 сентября.

По его словам, сейчас можно даже не начинать разговоры о том, что двум воюющим странам пришло время договариваться, ведь это невозможно. Главная причина в том, что этого не хочет сам Кремль, несмотря на публичные заявления о необходимости дипломатического диалога.

Отсюда у Курта Волкера возник вполне логический вопрос: "С кем вы собираетесь вести переговоры?".

Есть вещи, которые могли бы изменить позицию РФ касаемо того, что нужны реальные переговоры, а не их видимость.

"Путин заинтересован в том, чтобы уничтожить Украину, захватить ее. Он сделал свою политическую ставку на это. Что могло бы изменить ориентацию России, так это, во-первых, смена Владимира Путина на другого лидера. А во-вторых, если россияне испытают поражение и для России станет понятно, что они не могут продолжать войну, тогда для них появится возможность прийти к какому-то переговорному урегулированию", — отметил Курт Волкер.

Отдельно он добавил, что в результате все российские войска должны быть выведены с территории Украины, а граница снова стала мирной.

Но пока что, как отметил представитель США, он не видит со стороны РФ желания вести переговоры и разговаривать в целом.

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Напомним, 4 сентября сообщалось, что переговоры не сработают, поэтому Украине нужен новый план для успешной войны с Россией. Журналисты издания Politico отметили, что в Кремле заявляют о своей готовности сесть за стол переговоров для того, чтобы заморозить конфликт. Это дало бы Владимиру Путину возможность совершить очередной маневр для достижения военных и дипломатических целей.