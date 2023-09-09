Готовятся к осени: ВС РФ устроит массированные ракетные удары в ближайшее время, – ГУР МО

По оценкам представителей военной разведки, прошлогодние ракетные атаки сильно повредили объекты энергоинфраструктуры. В этом сезоне украинские силы ПВО и ПРО кратно повысили готовность.

Российские войска осенью продолжат наносить ракетные удары по Украине, в том числе и комбинированные. Об этом сказал агентству "РБК-Украина" представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

ВС РФ сейчас пытаются накопить для ударов достаточное количество ракет. Однако не стоит ждать более массированных атак по сравнению с прошлой зимой, уверен Юсов.

Говорить о тяжести прохождения осенне-зимнего сезона в 2023 и следующем году представитель разведки не стал. По его словам, этот вопрос нужно адресовать энергетикам и правительству.

"Средств ПВО и ПРО стало больше, с этой точки зрения Украина лучше готова к атакам. Понятно, что и поражения за прошлую осень и зиму были значительными", — заключил военный.

Отметим, что в отчете американского Института изучения войны также говорилось о возобновлении массированных атак ВС РФ по объектам критической инфраструктуры Украины. В этом сезоне стоит ждать смены тактики оккупантов — ракет будет меньше, а беспилотников — больше.

По данным Воздушных сил ВСУ, в России развернули мощности для производства дронов-камикадзе Shahed. Вероятно, в будущем можно ожидать интенсификации обстрелов Украины.

Фокус ранее писал, что ВС РФ в последнее время часто запускают беспилотники из мыса Чауда в оккупированном Крыму. Благодаря этому им стало удобнее наносить удары по портовой инфраструктуре реки Дунай.