Обстрелы инфраструктуры Украины: осенью РФ может использовать новую тактику, – ISW

По словам аналитиков, для новых ударов по объектам критической инфраструктуры оккупанты, предположительно, будут использовать меньше ракет и больше БПЛА.

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Вооруженные силы Российской Федерации, возможно, готовятся возобновить массированные атаки по критической инфраструктуре Украины, однако в этот раз оккупанты могут использовать другую тактику. Об этом идет речь в отчете Института изучения войны (ISW) от 28 августа.

В отчете говорится, что по данным представителя ГУР Минобороны Вадима Скибицкого, росийские оккупанты ведут разведку относительно инфраструктурных объектов Украины и могут начать новую серию массированных ударов с применением ракет и беспилотников в конце сентября или в октябре.

По оценке украинских официальных лиц, Россия не пополнила свои ракетные запасы до того уровня, чтобы проводить атаки такого масштаба по украинскими энергетическим объектам, как прошлой зимой.

В связи с этим чиновники полагают, что в этот раз ВС РФ могут использовать новую тактику, предусматривающую использование меньшего количества ракет и большего количества беспилотников.

"Ранее ISW подсчитала, что российское командование может полагать, что большое количество ударных дронов позволит российским силам сокрушить украинскую ПВО, хотя дроны Shahed остаются российской высокоточной системой вооружения, наиболее уязвимой для украинской ПВО", — заключили авторы отчета.

Напомним, в ночь на 25 августа Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по Одесской области, применив новую тактику. По словам спикера оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк, противник пытается найти новые направления полетов ракет, чтобы обойти системы ПВО.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 28 августа прокомментировал использование небольшого количества ракет во время последних нескольких ударов, по сравнению с массированными обстрелами, которые производились ранее.

Юрий Игнат также отметил 28 августа, что ракеты типа Х-101/Х-555 сложно сбивать из-за их способности длительное время летать, меняя курс и маневрируя. По его словам, ракеты Х-101 считаются сложной целью для средств ПВО, но украинским защитникам удается их уничтожать.