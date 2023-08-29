Обстріли інфраструктури України: восени РФ може використовувати нову тактику, — ISW

За словами аналітиків, для нових ударів по об'єктах критичної інфраструктури окупанти, імовірно, використовуватимуть менше ракет і більше БПЛА.

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Збройні сили Російської Федерації, можливо, готуються відновити масовані атаки по критичній інфраструктурі України, однак цього разу окупанти можуть використати іншу тактику. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 28 серпня.

У звіті йдеться, що за даними представника ГУР Міноборони Вадима Скібіцького, російські окупанти ведуть розвідку щодо інфраструктурних об'єктів України і можуть почати нову серію масованих ударів із застосуванням ракет і безпілотників наприкінці вересня або в жовтні.

За оцінкою українських офіційних осіб, Росія не поповнила свої ракетні запаси до того рівня, щоб проводити атаки такого масштабу по українських енергетичних об'єктах, як минулої зими.

У зв'язку з цим чиновники вважають, що цього разу ЗС РФ можуть використати нову тактику, яка передбачає використання меншої кількості ракет і більшої кількості безпілотників.

"Раніше ISW підрахувала, що російське командування може вважати, що велика кількість ударних дронів дасть змогу російським силам розтрощити українську ППО, хоча дрони Shahed залишаються російською високоточною системою озброєння, найуразливішою для української ППО", — підсумували автори звіту.

Нагадаємо, в ніч на 25 серпня Збройні сили РФ завдали ракетного удару по Одеській області, застосувавши нову тактику. За словами спікера оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк, противник намагається знайти нові напрямки польотів ракет, щоб обійти системи ППО.

Представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат 28 серпня прокоментував використання невеликої кількості ракет під час останніх кількох ударів, порівняно з масованими обстрілами, які проводилися раніше.

Юрій Ігнат також зазначив 28 серпня, що ракети типу Х-101/Х-555 складно збивати через їхню здатність тривалий час літати, змінюючи курс і маневруючи. За його словами, ракети Х-101 вважаються складною ціллю для засобів ППО, але українським захисникам вдається їх знищувати.