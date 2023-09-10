Заходили с разных направлений: подробности ночной атаки "шахедов" на Киев (фото)

Повреждены автомобили, троллейбусные линии электропередач, дорожное покрытие. На данный момент известно об одном пострадавшем.

В ночь на 10 сентября ВС РФ атаковали Киев и Киевскую область "шахедами". ПВО сбила 26 вражеских дронов. Зафиксированы разрушения и пожары в нескольких районах столицы. Фокус собрал все подробности ночной атаки на Киев и область.

Атака "Shahed" на Киев

Около 12 часов ночи Воздушные силы сообщили о движении "шахедов" на Киев и Киевскую область. Городской голова Киева Виталий Кличко призвал киевлян направляться в укрытия и находиться там до отбоя.

"В Киевской области и в столице работает ПВО. На Киев еще движутся БПЛА. Находитесь в укрытиях!", — написал он.

Позже Кличко сообщил о падении обломков в Святошинском, Шевченковском и Подольском районах столицы. Также о том, что горят обломки на проезжей части в Соломенском районе.

"Экстренные службы следуют на место. В Подольском районе обломки упали на открытую местность. Пожарно-спасательные службы работают. Пострадавших и поврежденных зданий там нет", — проинформировал городской голова Киева.

Стало известно, что в Подольском районе один пострадавший. У него острая реакция на стресс, и медики оказывают помощь на месте.

В КГВА проинформировали, что в Шевченковском районе обломки попали в квартиру многоэтажного дома, и хозяева самостоятельно потушили огонь. Предварительно без жертв.

В Дарницком районе столицы обломки упали на нежилое помещение. Предварительно, без пострадавших. Размеры и характер разрушений уточняется.

"Этой ночью враг атаковал Киев беспилотными летательными аппаратами. Предварительно, это были барражирующие боеприпасы типа "Shahed". Дроны заходили на столицу группами и с разных направлений. Силами ПВО удалось уничтожить более двух десятков вражеских БпЛА (точное количество и тип обнародуют Воздушные Силы). Обломки упали в нескольких районах столицы. В Шевченковском они повредили квартиру в многоэтажке. Но большинство обломков — упали на открытую, незастроенную территорию. Повреждены автомобили, троллейбусные линии электропередач, дорожное покрытие. На данный момент известно об одном пострадавшем (без угрозы жизни)", — сообщил Сергей Попко, начальник КГВА.

Атака "Shahed" на Киев

Россия атаковала ударными дронами город Белая Церковь в Киевской области. Местные телеграм-каналы сообщали о работе ПВО.

Ранее в Воздушных Силах ВСУ сообщали, что "шахеды" движутся в направлении Белой Церкви.

"Внимание! Вражеские ударные БпЛА приближаются к Белой Церкви — направляйтесь в укрытие!", — говорилось в сообщении Воздушных Сил ВСУ.

ПВО сбила 23 "шахеды"

В Воздушных силах ВСУ сообщили об уничтожении 23 вражеских дронов.

"Ночью 10 сентября 2023 года противник атаковал ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" с северного направления (Курск — РФ). Зафиксированы пуски 33 "шахедов" в направлении Киевщины. В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 26 "Shahed-136/131", — говорится в сообщении.

Напомним, что 9 сентября, на территории временно оккупированного Россией Симферополя загорелась военная часть. Сначала очевидцы заметили дым, а затем услышали звуки стрельбы.

Ранее сообщалось, что ВСУ вошли в село Новомайорское возле Угледара. По данным Deep State, перед входом в населенный пункт украинские военные форсировали реку Шайтанка.