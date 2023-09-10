"Идем вперед!" ВСУ успешно продвигаются на Таврическом направлении, — Тарнавский

Украинские бойцы уничтожили 27 единиц военной техники врага, ликвидировали 72 оккупанта, ранили −149 и еще 5 взяли в плен.

Вооруженные силы Украины продолжают наступление на Таврическом направлении, где потери противника за последние 24 часа составили 226 человек. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram.

"Идем вперед! Есть продвижение Сил обороны на Таврическом направлении более чем на 1 км. Артиллерийские подразделения нашей армии в течение суток выполнили 1 391 огневую задачу", — написал он.

Командующий также отметил, что в течение последних 24 часов украинские защитники успешно уничтожили 72 оккупанта, нанесли ранения 149 врагам, и захватили в плен еще 5 военных армии РФ.

Кроме того, было уничтожено 27 единиц военной техники российских вооруженных сил, включая 3 танка, 2 бронированных боевых машин, 3 артиллерийские системы и миномета, 2 реактивных системы залпового огня, 9 беспилотных летательных аппаратов, 5 единиц автотранспорта и 3 единицы специальной техники.

Кроме того, Силы обороны уничтожили 6 складов боеприпасов врага.

Также, 3 августа, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" по стратегическим коммуникациям Сергей Кузьмин рассказал, что на юге Украины находится около 150 тысяч российских оккупантов.

Напомним, что 28 июля в МВД рассказали о сложностях контрнаступления на юге Украины. По словам министра Игоря Клименко, Силам обороны приходится медленно продвигаться сквозь минные поля, потому что надо беречь жизни бойцов и технику.