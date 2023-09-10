Бойцы 40 бригады ВСУ уничтожили пушку Д-30 (видео)

Российские войска продолжают использовать гражданскую инфраструктуру для того, чтобы скрыть свое оружие, но это им не удается благодаря действиям украинских артиллеристов.

Бойцы 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта ликвидировали артиллерийскую позицию российских оккупантов и пушку Д-30. Результаты работы опубликовали в Facebook подразделения.

Захватчики решили обосноваться среди гражданской застройки. Войска РФ пытались скрыть артсистему также благодаря густой растительности.

Украинская аэроразведка успешно зафиксировала российскую технику. Впоследствии самоходная артиллерия ВСУ отработала по позициям оккупантов.

"Громом и пламенем", — говорится в сообщении защитников.

Уничтожение гаубиц и пушек РФ

Россия и в дальнейшем теряет большое количество артиллерийских систем. Так, 5 сентября операторы Сил специальных операций в зоне боевых действий ликвидировали гаубицу Д-30 с помощью беспилотников. Сначала военные во время аэроразведки зафиксировали технику противника возле небольшого уже поврежденного обстрелами здания. После этого украинские воины приняли решение уничтожить гаубицы с помощью ударного беспилотного авиационного комплекса. Впоследствии артисистема подверглась удару.

Артиллерийская бригада "Запорізька Січ" 23 августа благодаря подразделению Shadow ликвидировала гаубицу Д-30. Российские оккупанты пытались спрятать пушку среди густой растительности, однако остались без нее.

Также 15 августа украинские добровольцы уничтожили вражескую гаубицу "Мста-Б". Вместе с установкой российские захватчики потеряли боекомплект. 2А65 "Мста-Б — это гаубица калибра 152 мм, способная поражать цели на расстоянии более 24 километров.

Напомним, 31 августа 14 бригада уничтожила САУ 2С19 "Мста-С". Результаты работы подразделения с Волыни положительно оценил Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный.