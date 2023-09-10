В Донецкой области из-за обстрела ВС РФ погибли два иностранных волонтера

Испанка Эмма Игуаль и канадец Энтони Игнат помогали украинским людям и животным в прифронтовых регионах.

Два иностранных волонтера погибли из-за российского обстрела в Донецкой области 9 сентября 2023 года. Об этом сообщил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес журналистам в Индии, где он участвовал во встрече G20.

32-летняя гражданка Испании Эмма Игуаль и канадец Энтони Игнат были представителями общественной организации Road2Relief ("Дорога помощи"). Они ехали из Славянска в Бахмут, когда в результате российского обстрела их авто перевернулось и загорелось.

Гибель волонтеров в Донецкой области подтвердили в зоозащитной организации UAnimals.

"Из-за российского обстрела погибли двое представителей общественной организации Road to Relief, которая сотрудничала с UAnimals Директор организации Эмма Игуаль и еще трое ее коллег ехали в машине из Славянска в направлении Бахмута, когда в машину попал российский снаряд. Эмма и Энтони Игнат погибли на месте, еще два человека — Иоганн Тю и Рубен Мавик — в больнице. Обстрел машины, где все они были, произошел 9 сентября примерно в 10 утра", — рассказали в организации.

В UAnimals также отметили, что погибшие волонтеры передавали им осла и козу Снежку, которых перед тем забрали у военных в Донецкой области.

"А еще Эмма запомнилась мне тем, что держала на руках больного котенка и постоянно грела и кормила его, не отрываясь от других своих дел. Ее организация не была направлена на помощь животным, но она считала, что должна спасать всех", — рассказывают украинские волонтеры.

Котенок, которого спасла Эмма Игуаль Фото: UAnimals.official

Road to Relief — это гуманитарная организация, которая занимается потребностями гражданских людей в Донецкой и Херсонской областях, в частности, помогает гражданским эвакуироваться.

Эмма Игуаль и Энтони Игнат

Напомним, россияне обстреляли Константиновку 6 сентября 2023 года.

Также Фокус писал о ситуации возле Бахмута в начале сентября 2023 года.