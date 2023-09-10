"Есть определенные закрепления": в ОК "Юг" оценили продвижение ВСУ на Херсонщине (видео)
Опасность на временно купленных территориях существует для гражданского населения, которым оккупанты пытаются прикрываться от наступления ВСУ.
Левобережная часть Херсонской области не осталась без внимания украинских военных, а определенные закрепления на участках уже есть. Об этом заявила Наталья Гуменюк, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга, в эфире телемарафона.
Она отметила, что есть определенные закрепления, но развитие соответствующих событий требует все-таки информационной тишины. По ее словам, не стоит разглашать любые детали, поскольку враг пытается фиксировать каждую деталь, чтобы сорвать наступление украинских войск.
"Как только мы сможем говорить о более безопасной ситуации для наших воинов, обязательно оповестим", — сообщила Гуменюк.
Представительница ВСУ напомнила, что опасность на временно оккупированных территориях существует и для гражданского населения. Российские войска пытаются прикрываться людьми, оставшимися в оккупации для своей защиты.
Ситуация в Херсонской области от Генштаба ВСУ
В вечернем отчете Генерального штаба ВСУ говорится о том, что российская авиация регулярно наносит удары с помощью авиации. В районах Бургунки, островов Змеиный и Первомайский военные самолеты совершили соответствующие атаки. Также населенные пункты Берислав, Антоновка, Томарино, Херсон, Велетенское Херсонской области подверглись минометным и артиллерийским обстрелам.
Силы обороны Украины и в дальнейшем осуществляют наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Также проводятся штурмовые действия в районе Бахмата.
Напомним, российские войска 8 сентября сбросили авиабомбу на жилые дома на Херсонщине. В результате атаки были жертвы и пострадавшие. Пострадал населенный пункт Одрадокаменка в Херсонской области.