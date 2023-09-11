Мобилизация в Украине: в ТЦК объяснили, почему патрули вручают повестки мужчинам на улицах

На улицах работают совместные группы Нацполиции и представителей ТЦК, которые имеют опыт боевых действий. Они общаются с мужчинами и объясняют, почему им нужно явиться в военкоматы.

В Украине продолжаются мобилизационные мероприятия в связи с продлением военного положения, которое принял президент Владимир Зеленский в августе 2023 года. Работники Территориального центра комплектования объяснили, какие именно военные специальности сейчас интересуют ВСУ: людей, которые их имеют, будут отправлять в Силы обороны. Между тем патрули в составе военкома и полицейских продолжают останавливать мужчин на улицах. Полковник Роман Сушко из кременчугского ТЦК объяснил изданию "Кременчугский телеграф", о чем говорят с военнообязанными.

Сушко напомнил, что на улицах населенных пунктов Украины можно увидеть совместные патрули работников Национальной полиции и ТЦК. Патрульные останавливают военнообязанных и вручают им повестки. Вручение повестки вовсе не означает, что мужчин сразу мобилизуют в ряды ВСУ. Главное назначение этих документов — потребность в обновлении данных в военкоматах.

Целью патрулирования является не задержание военнообязанных, а исключительно оповещение, подчеркнул полковник. Во время вручения повестки также происходит небольшая беседа, в которой людям объясняют: даже если они имеют отсрочку от мобилизации, нужно обновить данные в военкомате.

Мужчины должны были бы явиться в ТЦК добровольно, отметил военком. Поскольку они этого не сделали, то работники ищут способы с ними таки встретиться, поэтому и организуют совместную работу с Нацполицией.

"Такие группы сейчас работают в связи с тем, что многие военнообязанные, которые должны прибывать для уточнения данных в ТЦК, не прибывают", — подчеркнул Роман Сушко.

Во время встречи с патрулем некоторые мужчины демонстрируют хулиганские действия, например, скандалят или плюются, как это сделал блогер из Полтавы Роман Заволока. В таких случаях их могут наказать — ограничить свободу или посадить на срок от 3 до 5 лет, предостерег Сушко.

Мобилизация в Украине: детали

Мобилизационные мероприятия в Украине нормированы несколькими законодательными актами: Законами "О мобилизационной подготовке и мобилизации", "Об обороне Украины" и рядом Указов президента, касающихся общей мобилизации и военного положения. Работники ТЦК и представители Минобороны время от времени объясняют различные детали этого процесса.

В частности, новый министр обороны Рустем Умеров рассказал, как планирует модернизировать военкоматы. Чиновник заверил, что ликвидирует военно-врачебные комиссии, максимально оцифрует все процессы в ТЦК, например, введет электронный военный билет.

Между тем принято решение о временно непригодных для военной службы. Такие граждане получают отсрочку на год, а после этого вновь должны прибыть в ТЦК и СП. При этом юрист отметил, что это добавит обязанностей военкоматам, где люди будут терять по несколько недель для прохождения медицинского обследования.

Напоминаем, не все мужчины подлежат общей мобилизации, пояснил адвокат Ростислав Кравец. По его словам, учитывают возраст военнообязанного и то, имеет ли он военную специальность. В то же время есть ряд категорий, которые получат повестку осенью 2023 года. Часть из них должна явиться в ТЦК, чтобы уточнить данные или пройти ВВК.