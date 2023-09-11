Заняли полкилометра: в Минобороны подтвердили успехи ВСУ в Опытном под Донецком (карты)

Украинские войска постепенно приближаются к оккупированному Донецкому аэропорту. Также командование подтверждает успехи ВСУ неподалеку Угледара.

Представительница Министерства обороны Украины Анна Маляр рассказала детали по продвижению ВСУ в районе Донецкого аэропорта. Между тем ранее стало известно об успехах ВСУ в полутора километрах от Новопрокоповки в направлении на Токмак и на территории села Клещиевка в 8 км от Бахмута. Официальное подтверждение продвижения возле Донецка прозвучало в эфире Всеукраинского телемарафона.

Маляр отметила, что речь идет о начале освобождения села Опытное: украинские воины "заняли часть населенного пункта". Также есть определенные успехи возле села Новомайорское.

Отметим, Опытное расположено в 1,7 км от окраин Донецка и в 2,8 км к юго-западу от Авдеевки. Новомайорское — село на полпути между Угледаром и Великой Новоселкой. В 4 км к северу — Пречистовка, в 14 км к западу — Заветное Желание.

Ситуация между Опытным и Новомайорском по состоянию на 11 сентября 2023 года Фото: DeepState

На онлайн-карте боевых действий DeepState обозначены изменения линии фронта возле Опытного. Можно заметить перенос линии боев на 400 метров.

Ситуация возле Опытного по состоянию на 7 сентября 2023 года Фото: DeepState Ситуация возле Опытного по состоянию на 10 сентября 2023 года Фото: DeepState

Контрнаступление ВСУ: детали по состоянию на 11 сентября 2023 года

Минобороны Украины признает успехи ВСУ еще на двух направлениях. В частности, освобождено 2 кв. км к югу от Бахмута, подчеркнула чиновница. По ее словам, Силы обороны закрепляются на новых позициях между двумя населенными пунктами — Клещиевка и Андреевка.

Ситуация возле Клещиевки и Андреевки по состоянию на 11 сентября 2023 года Фото: DeepState

Еще одно направление, где есть успехи — это западная часть Запорожского направления. Маляр подтвердила, что ВСУ отбросили ВС РФ на двух участках в направлении на Токмак — "южнее Работино и западнее Вербового".

Ситуация возле Работино и Вербового по состоянию на 11 сентября 2023 года Фото: DeepState

О продвижении ВСУ на указанных отрезках фронта также говорится в крайнем аналитическом отчете Института изучения войны. Также эксперты объяснили, какие именно проблемы имеют ВС РФ: отсутствие контрбатарейной борьбы, высокоточных снарядов и средств воздушной разведки.

Между тем украинское командование в утреннем отчете за 11 сентября 2023 года отметило, что Силы обороны вытесняют врага в районе Бахмута и продолжают наступление на Мелитопольском направлении.

Напоминаем, российские власти пытаются провести "фейковые" выборы на временно оккупированных территориях. Для этого они ищут людей на пляжах в Мариуполе и "загоняют" их на "избирательные участки".

При этом на территории Белгородской области россияне отменили выборы в приграничном населенном пункте Шебекино. В то же время в Белгороде в ночь на 11 сентября прогремели взрывы.