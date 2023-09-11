Только после саперов: как команда "На щите" ищет и идентифицирует погибших воинов ВСУ (видео)

Чтобы отыскать павшего бойца, используют координаты, полученные от собратьев. Однако тело могут найти даже в километре от места, где его в последний раз видели живым.

Представители команды поисковиков "На щите" показали работу по поиску погибших бойцов в селе Мазановка на границе между Донецкой и Харьковской областями. Именно здесь весной 2022 года происходили ожесточенные бои между ВСУ и российскими оккупантами. Между тем сейчас линия фронта передвинулась на восток: враг пытается прорваться на Купянск и Лиман. О том, как происходят поиски на освобожденных территориях, говорится в репортаже "Суспільного".

Собеседник журналистов рассказал, что поиск погибших начинается тогда, когда прекращаются обстрелы. Отправляются, например, в леса и села в Донецкой области — команда едет на место поисковых работ в специальной машине. Сейчас занимаются тремя десантниками 25 десантной бригады, слышно на видео.

Во время поиска нужно внимательно смотреть под ноги: местность усеяна взрывоопасными предметами, в частности, минами, растяжками для транспорта и тому подобное. Поэтому перед заходом в определенную местность ее сначала обследуют саперы, говорят поисковики.

Местность, где работает команда "На щите" Фото: Суспільне

Работу ведут по координатам, полученным от побратимов павших воинов — указывают место, где людей видели живыми последний раз. Однако эти координаты — лишь ориентиры, которые, впрочем, действительно могут помочь.

"Как показывает практики, это мало что значит. Они могут быть и там, и за 100 метров, и за километр отсюда", — говорит поисковик.

Осматривают территорию, обследуют военную технику. Например, в кадр попадает бронемашина, настолько разбитая, что невозможно сказать, чья она — ВСУ или ВС РФ. Вокруг — обломки ангара. Команда "На щите" осматривает местность, выискивая возможные тела.

Ангар с разбитой бронетехникой Фото: Суспільне

Поисковики отметили, что лучший период для работы — это поздняя осень, зима, ранняя весна. Имея координаты, команда может найти останки и даже обнаружить документы. Однако этого не достаточно для идентификации — нужно провести идентификацию по ДНК.

Часто тела погибших бойцов находят расчлененными. Иногда это последствия действий животных, иногда — свидетельство преступлений российских оккупантов. Чтобы отыскать их, команде приходится напрягать органы чувств — "вынюхивать" погибших. Проще в случаях массовых захоронений, отмечают представители "На щите", вспоминая ситуацию в Изюме. Тогда обнаружили могилу бойца с желто-голубым браслетом: выяснили, что это боец ВСУ Сергей Сова, а браслет — подарок от сына.

Во время разговора с журналистами описали случай, когда нашли тело "укатанного" солдата. Сначала обнаружили штаны с костями, начали осматривать местность, нашли другие части тела — сложили в три мешка. Наконец выяснили, что это один человек.

Журналисты, готовя сюжет, пообщалась с семьей Евгения, Ирины и Насти Карасев из Мариуполя. Евгений вступил в ряды ВСУ. Ирина и школьница Настя смогли выехать из Мариуполя. Потом узнали о гибели мужа и отца и 14 месяцев ждали, чтобы получить подтверждение.

Война РФ в Украине: детали

Отметим, согласно данным Минобороны Украины, Силы обороны имеют успехи на четырех отрезках фронта. В частности, удается вытеснить врага к югу от Бахмута, к западу от Донецка, к западу от Угледара и к югу от Орехова. При этом аналитики Института изучения войны отметили, что ВС РФ не вывозит раненых и погибших с поля боя: медики на "ноль" не идут, а россияне своих не выносят.

Напоминаем, 19 августа Минобороны обратилось к СМИ с просьбой не публиковать данные о количестве погибших бойцов Сил обороны. Указали, что это опасно, поскольку информацию может использовать российское командование. Между тем россияне убивают и гражданских людей. В частности, во время удара по центру Константиновки Донецкой области снаряд убил 16 человек и ранил более двух десятков.