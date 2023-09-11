Призвут до 700 тысяч человек: в РФ вскоре начнется массовая мобилизация, — Генштаб

По разным оценкам командования ВСУ, Кремль может мобилизовать от 400 до 700 тысяч человек. При этом, в Москве и Санкт-Петербурге цифры запланированной мобилизации снова остаются минимальными.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 11 сентября сообщил, что вскоре в Российской Федерации и на временно оккупированных ею территориях Украины начнется массовая принудительная мобилизация населения. Это связано с катастрофическими потерями, сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.

По информации военных, согласно документам, которые уже попали в сеть, Россия может мобилизовать по разным оценкам от 400 до 700 тысяч человек.

При этом жители Чеченской Республики будут использоваться в качестве "заградительных отрядов".

"Следует отметить, что призвать планируется также около 40 тысяч жителей Чеченской республики, которые вероятно будут использованы в качестве "заградительных отрядов" позади российских войск", — говорится в сообщении.

В Москве и Санкт-Петербурге цифры запланированной мобилизации снова остаются минимальными.

"Следовательно, едва ли не единственным способом для российских военных выжить является добровольная сдача в плен Силам обороны Украины", — добавили в Генштабе.

Что еще известно о мобилизации в РФ

Недавно, Министерство обороны Российской Федерации выступило с предложением ввести воинский учет для заключенных. Согласно документу, лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, должны будут становиться на воинский учет в исправительных учреждениях без явки в военкомат.

Для призывников и военнообязанных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, предлагается ввести понятие "особого воинского учета".

Напомним, 28 августа ФСБ обвинила экс-дипломата США в сборе данных о мобилизации. По версии российских силовиков, Роберт Шонов якобы передавал информацию сотрудникам политического отдела о том, как мобилизация в РФ может влиять на протестные настроения граждан накануне президентских выборов 2024 года.