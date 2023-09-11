ВС РФ готовят масштабное наступление на фронте, уже известна дата, — военный эксперт

По словам экс-спикера Генштаба ВСУ Владислава Селезнева, времени на активное участие в боевых действиях бронетехники осталось совсем немного — до середины октября. Однако сегодня никто не сможет сказать с полной уверенностью, как именно будут развиваться события на фронте.

Военный эксперт Владислав Селезнев 11 сентября заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации готовят масштабное наступление. На это указывает концентрация вражеских сил и средств на Купянско-Лиманском, Бахмутском и на Токмакском направлениях. Об этом он сказал в эксклюзивном интервью Оbozrevatel.

По его мнению украинская армия готовит поле будущей битвы путем уничтожения вражеских ресурсов.

"Эта опция работает. При условии отсутствия господства в воздухе то, что делают наши летчики, что делают наши артиллеристы, — это действительно чудо, подвиг", — отметил эксперт.

Владислав Селезнев оценил перспективы украинского наступления. Он отметил, что в этом вопросе очень много переменных, чтобы делать какие-то прогнозы.

"Единственное четкое понимание, которое мы имеем, — относительно погодных условий. В сентябре и, возможно, в первой декаде октября будет более-менее сухо, с середины октября начнутся осенние дожди, которые превратят наши поля и полевые дороги в сплошное болото. При таких условиях перемещать бронетехнику будет невозможно. Скорее всего, на этот момент операция перейдет в фазу позиционной войны", — считает военный эксперт.

По его словам, ВС РФ имеет достаточно много ресурсов, они их подтягивают и готовятся к атаке.

"Обратите внимание на Купянско-Лиманское направление. Там концентрируется подразделение 25-й армии... Серьезная концентрация сил и средств к северу и к югу от Бахмута. На Токмакском направлении сосредоточены две боевые воздушно-десантные дивизии противника, 7-я и 76-я, и еще две, составленные из "чмобиков", — подчеркнул эксперт.

Он, опираясь на свои источники, назвал дату, когда РФ может перейти к масштабному наступлению: "Мои источники из Крыма сообщают о том, что в Севастополе среди военнослужащих идет разговор о том, что 26 сентября — это та дата, когда путинская армия может перейти в масштабное наступление. К этому периоду будут подтягиваться личный состав и резервы".

Селезнев подчеркнул, что боевые действия идут уже более полутора лет и противник несет огромные потери.

"Говорить о том, что ситуация на поле боя определена, я не стал бы. Нынешняя война — это война ресурсов. Ее исход зависит от ресурсных возможностей как оккупационной армии, так и украинских Сил обороны", — подчеркнул военный эксперт.

Напомним, 10 сентября Фокус писал, что в Госдепе США оценили наступление ВСУ на юге. В США считают, что Россия создала самую большую за последние 100 лет линию обороны, а Украине нужно оборудование для механизированного разминирования и дальнобойная артиллерия для ее прорыва.