"Два комбинированных удара": ВС РФ атаковали Кривой Рог ракетами и Shahed (фото, видео)

Пуски ударных дронов-камикадзе осуществлялись из района Ейска и Приморско-Ахтарска. Командование отмечает, что для атаки ВС РФ также применили противорадиолокационные ракеты Х-31П и управляемые авиационные ракеты Х-59.

Ночью и утром 11 сентября Вооруженные силы Российской Федерации атаковали ракетами и ударными БПЛА типа Shahed-136/131 Кривой Рог Днепропетровской области. Об этом сообщил руководитель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.

"Было два комбинированных удара с применением ракет и шахедов. Главное — без потерь", — сказал Александр Вилкул.

Он отметил, что ночью и утром местные жители слышали взрывы — работу сил ЧВК "Восток", которые уничтожили 11 БПЛА на территории города и района. В Криворожском районе произошел пожар, однако спасатели его уже потушили. В Гречаноподовской громаде были повреждены четыре частных дома и несколько хозяйственных построек. В Кривом Роге продолжает стабильно работать вся важная инфраструктура, коммунальный транспорт, социальные и медицинские учреждения.

"Угроза повторных атак остается высокой, поэтому соблюдайте правила воздушной тревоги", — подчеркнул он.

Кроме этого, оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли Никополь, Марганецкую и Мировскую громады Днепропетровской области. В результате чего повреждения получило частное предприятие, два дома, газопровод. Погибших нет.

Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак рассказал, что Днепропетровскую область атаковали ударными беспилотниками, управляемыми ракетами с самолетов тактической авиации и артиллерией.

"Предварительно, везде обошлось без погибших и пострадавших", — заявил он.

В Воздушных силах ВС Украины сообщили, что ночью 11 сентября было уничтожено 12 ударных дронов типа Shahed-136/131. Враг их запустил с юго-восточного направления (Ейск, Приморско-Ахтарск РФ).

"Зафиксированы пуски 12 "шахедов" в направлении Запорожской и Днепропетровской областей. К отражению удара привлечены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы", — говорилось в сообщении.

Отметили, что силы и средства Воздушных сил вместе с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны уничтожили 12 БПЛА Shahed-136/131 в пределах Запорожской, Днепропетровской и Николаевской областей. Также был ликвидирован один дрон неустановленного типа.

На Днепропетровщине ВС РФ применили тактическую авиацию. Враг выпустил противорадиолокационные ракеты Х-31П и управляемые авиационные ракеты Х-59 с самолетов Су-34/Су-35.

Напомним, 6 сентября российские военные обстреляли Константиновку Краматорского района Донецкой области. В результате чего известно о 15 погибших и 36 раненых.

Утром 6 сентября враг атаковал Киев ракетами различных типов, включая Х-101/555/55 и баллистическими ракетами. Все вражеские цели были сбиты, жертв среди людей нет.