Легкие ангары вместо шин: как россияне хотят защитить свои аэродромы от БПЛА (фото)

Российские инженеры решили построить временные металлические каркасы и натянуть их сеткой. Таки образом конструкция имеет вид "веранды", куда загоняются самолеты для стоянки.

После атак беспилотников на российские авиабазы, военное руководство РФ решило защитить авиацию весьма оригинальным способом — разместить на самолетах десятки автомобильных покрышек, что вызвало неоднозначную реакцию даже в России. Теперь же в сети появились фотографии некой металлической конструкции, которая якобы призвана обеспечить защиту самолетов во время стоянки. О том, как россияне пытаются уберечь свою авиацию от атак барражирующими боеприпасами сообщают обозреватели Defence Express.

Российские инженеры решили построить импровизированные легкие ангары, которые представляют собой металлический каркас с натянутой сеткой-рабицей. По задумке разработчиков, это поможет обезопасить самолеты как от прямых попаданий дронов, так и от их обломков.

"Для демонстрации такого технического решения сами россияне взяли списанный Су-27. Это может свидетельствовать о том, что такой формат защиты самолетов от налетов наших БПЛА самими оккупантами еще только отрабатывается, и еще может претерпеть определенный трансформаций", — пишут эксперты.

По их мнению, все же этот вариант, куда более целесообразен и эффективен в сравнении с так называемой защитой из автомобильных шин. Ноу-хау представляет собою что-то похожее на веранду, куда загоняют самолет для стоянки. Похожие конструкции уже создавались, например на воронежском аэродроме "Балтимор", однако такие "веранды" не были закрыты сеткой и не имели крыш.

Отметим, что даже в рядах российских пропагандистов появилась критика такого метода защиты от беспилотников. Так авторы публикации в издании "Репортер" признали, что авиация РФ, размещенная на авиабазах, стала "легкой добычей украинских БПЛА". А создание временных конструкций с целью уберечь самолеты от небоевых потерь не закрывает вопрос безопасности, поскольку для этого нужно построить бетонные ангары, как это делается в других странах.

Напомним, в сети появились спутниковые снимки, на которых российские стратегические бомбардировщики Ту-95 покрыты автомобильными покрышками. Западные обозреватели отметили, что таким образом россияне хотят запутать нацеливание ракет на терминальной стадии полета, то есть перед фактическим поражением цели.