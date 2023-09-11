РФ перебросила 46 "Искандеров" к границам с Украиной: в Воздушных силах оценили угрозу

Оперативно-тактические ракетные комплексы для ударов могут использовать крылатые и баллистические ракеты. Но для оценки реальной угрозы необходимо учитывать реальный запас ракетного вооружения РФ.

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал об угрозе, которую представляют собой 46 ОТРК "Искандер", размещенных россиянами вдоль украинской границы и на оккупированных территориях. Разведданными спикер поделился в эфире национального телемарафона.

"Искандеры" только часть угрозы

Юрий Игнат отметил, что это небольшое количество "Искандеров" по сравнению с группировкой из 700 единиц авиатехники, способной осуществлять ракетные атаки и бомбардировки с воздуха. Эти самолеты и вертолеты также находятся вдоль линии фронта и представляют собой большую угрозу. При этом спикер отметил, что из-за большой протяженности линии фронта — от белорусской границы до южных областей — концентрация военной техники невелика. Главный вопрос в свете оценки реальной угрозы — какой запас ракет остался у россиян, чтобы наносить удары по территории Украины.

Спикер ВС ВСУ привел данные ГУР МО, которые свидетельствуют о том, что силы РФ испытывают дефицит боеприпасов и не смогут обеспечить установки достаточным количеством крылатых и баллистических ракет. Отметим, что "Искандеры" могут использовать оба этих вида боеприпасов. Юрий Игнат добавил, что, по имеющимся данным, Россия неоднократно обращалась к другим государствам в поиске закупок баллистических ракет.

Разведданные о запасах ракет в РФ

В конце августа заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий сообщил, что в арсенале противника есть минимум 585 ракет, которые могут стрелять на расстояние более 500 километров.

По данным разведки, запасы других видов ракет у России таковы:

баллистические и крылатые ракеты "Искандер" — приблизительно 270 единиц;

"Калибры" — ориентировочно 140 ракет;

Х-101, Х -555 и Х-55 с боевой частью — около 100 ракет;

"Кинжалы" — около 75.

Напомним, на прошлой неделе представитель Главного управления разведки Андрей Юсов сообщил, что Россия способна производить крылатые и баллистические ракеты, но объемов недостаточно для того, чтобы восстановить арсенал, который был до 24 февраля 2022 года.