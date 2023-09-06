"Десятки Калибров" в месяц: РФ не способна восстановить запасы ракет, — ГУР

Россия способна производить крылатые и баллистические ракеты, но объемов недостаточно для того, чтобы восстановить арсенал, который был до 24 февраля 2022 года.

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Россия продолжает наносить ракетные удары по территории Украины. Но атак по 120 ракет за залп, как было в 2022 году, пока нет. Сейчас РФ производит десятки ракет "Калибр" и "Искандер". Об этом заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в интервью для "Укринформа".

Несмотря на международные санкции РФ сохраняет возможность производить ракеты и дроны. По данным, ГУР РФ не может восстановить запасы ракет.

"По "Калибрам" — это десятки в месяц, "Искандер" — меньшее количество единиц. Это достаточно ограниченные возможности по производству, которые не покрывают расходы и не позволяют восстановить запасы, имеющиеся до 24 февраля. За счет "серого импорта", контрабанды они какие-то моменты закрывают, но полностью это не закрывает потребности российского ВПК", — рассказал Юсов.

Также он добавил, что ракеты прямо с завода регулярно используются во время обстрелов. А дроны Shahed — все идут из новых партий. В России наладили на данный момент крупноузловую сборку иранских дронов-камикадзе.

В целом российский ВПК, как говорит Юсов, сосредоточен на расконсервации старой техники и по возможности ее модернизации.

Напомним, 29 августа СМИ писали, что у РФ есть два типа ракет "Искандер", которые можно запускать на расстояние до 1500 км.

28 августа в ГУР сообщили, сколько ракет осталось в России.