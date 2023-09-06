"Десятків Калібрів" на місяць: РФ не здатна поновити запаси ракет, – ГУР

Росія здатна виробляти крилаті та балістичні ракети, але обʼємів недостатньо для того, щоб відновити арсенал, який був до 24 лютого 2022 року.

Related video

Росія продовжує завдавати ракетних ударів по території України. Але атак по 120 ракет за залп, як було у 2022 році, наразі немає. Наразі РФ виготовляє десятки ракети "Калібр" та "Іскандер". Про це заявив представних Головного управління розвідки Андрій Юсов в інтервʼю для "Укрінформу".

Попри міжнародні санкції РФ зберігає можливість виробляти ракети та дрони. За даними, ГУР РФ не може відновити запаси ракет.

"Щодо "Калібрів" – це десятки на місяць, "Іскандер" – менша кількість одиниць. Це достатньо обмежені можливості щодо виробництва, які не покривають витрати і не дозволяють відновити запаси, наявні до 24 лютого. За рахунок "сірого імпорту", контрабанди вони якісь моменти закривають, але повністю це не закриває потреби російського ВПК", — розповів Юсов.

Також він додав, що ракети прямо з заводу регулярно використовуються під час обстрілів. А дрони Shahed — всі йдуть з нових партій. У Росії налагодили на разі великовузлову збірку іранських дронів-камікадзе.

Загалом російський ВПК, як каже Юсов, зосереджений на розконсервації старої техніки та за можливості її модернізації.

Нагадаємо, 29 серпня ЗМІ писали, що у РФ є два типу ракет "Іскандер", які можна запускати на відстань до 1500 км.

28 серпня в ГУР повідомили, скільки ракет залишилось в Росії.