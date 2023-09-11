Мобилизация в Украине: могут ли призвать мужчин с хроническими заболеваниями

Военнослужащие, которые имеют определенные заболевания, не могут проходить службу в подразделениях спецназначения ДШВ, морской пехоты, ССО, однако они могут выполнять боевые задачи в составе подразделения обеспечения.

Командование Медицинских сил ВСУ вместе с Министерством здравоохранения, командованиями видов и родов ВСУ разработали изменения в расписание болезней, состояний и физических недостатков, которые определяют степень пригодности военнообязанного к службе. Представитель Командования Медицинских сил ВСУ подполковник медицинской службы Дмитрий Мирошниченко рассказал в комментарии "Армия.Inform", будут ли призывать в ряды ВСУ мужчин с хроническими заболеваниями.

"Относительно лиц, которые будут призываться теперь на военную службу с хроническими (и другими) заболеваниями, стоит разъяснить, что такие люди и до внесенных изменений в этот приказ служили в Вооруженных Силах Украины на разных должностях", — сказал Дмитрий Мирошниченко.

Он отметил, что это касается должностей в подразделениях обеспечения или в учебных центрах. Однако существуют случаи, когда такие военнослужащие проходили службу в других воинских частях и подразделениях.

Мирошниченко является бывшим начмедом воинской части и неоднократно сталкивался с фактами, когда военные медики делали вывод "ограниченно годен" в отношении военнообязанных, несмотря на то, что мужчины были соматически здоровыми.

По его словам, с 2014 года в Украине есть много военных этой категории, которые имеют большой боевой опыт.

"Мы стараемся сохранить этих людей в армии, чтобы они этот колоссальный уникальный опыт передавали молодым воинам. Конечно, повторюсь, если у него для этого хватает здоровья, его состояние не влияет на боеспособность подразделения", — пояснил Мирошниченко.

Также он рассказал, что военные с определенными заболеваниями не могут проходить службу в подразделениях спецназначения ДШВ, морской пехоты, ССО, но они могут быть в составе подразделения обеспечения.

Дмитрий Мирошниченко добавил, что некоторые лица пытаются манипулировать, имея определенные заболевания. Они считают, что имеют основания для избежания службы по состоянию здоровья, однако это решение принимается индивидуально на основании объективных данных состояния здоровья.

Напомним, по новым правилам в "Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины" призывники, которых признали временно непригодными к службе, должны пройти повторное медицинское обследование через год.

7 сентября министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Минздрав и правоохранители будут проверять решения ВВК об ограниченной годности к службе, выданные после начала полномасштабного вторжения. В частности, будут проверять те ВВК, где приняли большое количество решений о непригодности.