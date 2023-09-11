Фантазии или реальность: в РФ намерены принять на вооружение четыре самолета Ту-160М, — эксперты

Речь может идти о машинах, которые прошли некоторую модернизацию. По некоторым данным, самолеты будут оснащены новыми двигателями НК-32-02 и другими обновленными "конструктивными элементами".

В начале сентября российские СМИ со ссылкой на министра обороны РФ Сергея Шойгу сообщили, что до конца 2023 ВКС России получат четыре новых стратегических бобардировщика Ту-160М. Однако на самом деле речь может идти не о постройке новых машин, а о некой модернизации советских самолетов по программе "воспроизводства" в течение 2020-2022 годов. О том как обстоят дела с введением в строй новых образцов авиации говорится в материале Defence Express от 10 сентября.

Обозреватели пишут, что Россия планирует увеличить количество стратегических ракетоносцев до 20 единиц, чтобы сформировать таким образом новый полк дальней авиации и разместить его на Дальнем Востоке.

После этого намечается производство перспективных самолетов "Издели 80" с индексом "ПАК ДА", разработка которых якобы уже завершена.

Между тем, за громкими заявлениями министра обороны РФ может стоять вполне тривиальный ввод четырех уже имеющихся самолетов Ту-160, которые пройдут определенную модернизацию. В частности, западные обозреватели из The Military Balance отмечают, что на данный момент Россия имеет 16 единиц типа Ту-160, и для того, чтобы достичь отметки в 20 машин, достаточно поставить на вооружение уже готовые самолеты.

"Здесь речь именно о том, что российская авиация должна наконец получить самолеты, которые были модернизированы или составлены из советских заготовок по программе "воспроизводства" в течение 2020-2022 годов", — подчеркнули эксперты.

Что касается модернизации, то по данным российских источников, Ту-160М будет иметь новые двигатели НК-32-02 и другие "отдельные конструктивные элементы". Хотя ранее говорилось о том, что самолеты будут оснащены радикально обновленной бортовой электроникой.

Кроме того, ресурс модернизированных Ту-160 будет таким же, как и у старых машин, которые были собраны по заготовкам советских времен.

Напомним, в конце мая 2020 года российское агентство ТАСС сообщило, что в РФ начали создавать первый образец нового стратегического бомбардировщика "Изделие 80". Ожидалось, что работы по созданию нового перспективного самолета должны быть завершены еще в 2021 году.