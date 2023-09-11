Проигнорировал повестку, потому что пас коров: на Волыни судили мужчину-уклониста

Мужчина во время судебного заседания признал свою вину и искренне раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы, однако затем изменил его.

В Волынской области после получения повестки мужчина не пришел в пункт сбора призывников из-за того, что в этот день пас коров. Об этом говорилось в приговоре Ратновского районного суда.

Отметили, что 15 июня мужчине вручили повестку о призыве на военную службу. 19 июня он должен был появиться в пункте сбора, однако так и не пришел. В результате чего он нарушил требования Закона Украины "О всеобщей мобилизации", Закона Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине" от 02.05.2023 года, ч. 9 ст. 1 ст. 39 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Мужчина полностью признал свою вину и заявил, что не явился в пункт сбора из-за того, что пас коров.

Суд признал виновным мужчину в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 336 УК Украины, умышленного уклонения от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы. Однако из-за смягчающих обстоятельств, в частности искреннее раскаяние, тюремное заключение ему заменили на испытательный срок в один год. Кроме этого, он должен явиться для регистрации в орган пробации, сообщать в случае изменения места жительства, работы или учебы и не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по вопросам пробации.

Добавили, что обвиняемый может обжаловать решение суда в течение 30 дней.

Напомним, адвокат Ростислав Кравец заявил, что военнообязанного, который не явился в военкомат, могут наказать штрафом или тюремным заключением на срок от трех лет.

Адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко рассказала об ответственности за отказ брать повестку. В частности, наказание будет зависеть от конкретных обстоятельств и типа повестки (боевая или повестка на мобилизацию).