"Очень скоро": у Зеленского уверены, что США согласятся отправить ATACMS в Украину

Президент США Джо Байден, как отмечают в Офисе президента, близок к принятию решения о поставках дальнобойных ракет, но Вашингтон опасается ударов по территории РФ.

Глава администрации президента Украины Андрей Ермак уверен, что США в ближайшее время примут решение об отправке в Украину ракет большой дальности ATACMS. Об этом он заявил в интервью изданию Financial Times, опубликованном в воскресенье, 10 сентября.

"Да, мы говорим об этом. В каждом разговоре с [советником по национальной безопасности США] Джейком Салливаном возникает этот вопрос. Они понимают, что ATACMS очень нужны. Я верю, что это будет согласовано, и очень, очень скоро", — сказал Ермак в интервью в президентском дворце в Киеве.

США уже давно настороженно относятся к просьбе Украины о поставках ATACMS — тактической баллистической ракеты с дальностью до 300 км — из-за опасений по поводу ограниченных запасов и возможности ее использования для нанесения ударов по российской территории, что приведет к эскалации конфликта.

Но в последние месяцы США серьезно обдумывают этот шаг, учитывая, что война затянулась, а Украина начала контрнаступление на южных и восточных участках фронта, чтобы освободить оккупированные территории.

ATACMS имеет преимущество перед британскими ракетами Storm Shadow и французскими Scalp в том, что их можно запускать с пусковых установок Himars, а не с устаревших украинских истребителей советской эпохи.

Financial Times также цитирует заявление заместителя советника по национальной безопасности США Джона Файнера журналистам во время поездки президента Джо Байдена из Нью-Дели во Вьетнам в воскресенье.

"Мы ничего не снимаем с повестки дня. У нас нет решения объявлять о новых возможностях, но наша позиция с самого начала заключалась в том, что мы предоставим Украине те возможности, которые позволят ей добиться успеха на поле боя", — сказал Файнер.

В среду госсекретарь США Энтони Блинкен отправился в Киев, где встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и анонсировал новый пакет помощи для Украины. На совместной пресс-конференции Кулеба заявил, что они провели "предметное обсуждение" положений ATACMS и подчеркнул, что "этот вариант все еще открыт".

Напомним, что в мае Великобритания передала Украине крылатые ракеты Storm Shadow.

Двумя месяцами позже, в июле Макрон анонсировал поставки в Украину дальнобойного французского аналога Storm Shadow.