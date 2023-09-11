"Я могу с этим жить": Зеленский рассказал, возникла ли у него депрессия во время войны (видео)

По словам президента Владимира Зеленского, он стал старше и мудрее, тогда как первая леди Елена Зеленская — сильнее, милее и моложе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него нет депрессии, несмотря на то, что он ежедневно работает в условиях полномасштабного вторжения. Об этом он сообщил в интервью Фариду Закарии для телеканала CNN.

"Нет. Я в порядке. Я могу с этим жить", — подчеркнул Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о том, испытывает ли он депрессию.

Зеленский отметил, что у него нет много времени, однако иногда он смотрит на своих детей, которые находятся в Украине и являются достаточно сознательными украинцами. То, что его дети в Украине — делает его счастливым. По его словам, именно молодое поколение сделает Украину великой, ведь молодежь является свободной и сильной в своих позициях и ценностях.

Президент рассказал, что когда смотрит в зеркало, видит уже не того человека, который был перед началом полномасштабного вторжения. В частности, он видит уже старшего и, возможно, более мудрого человека.

Зеленский говорит, что у него есть его жена, которая стала только сильнее и красивее.

"И с каждым днем становится все сильнее, милее и моложе — у нее много энергии", — сказал он и добавил, что он и его жена смотрят в одно и то же зеркало.

Напомним, 7 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что спит не более двух часов в сутки и почти не имеет времени для общения с членами своей семьи.

В июне 2022 года первая леди Елена Зеленская рассказала, что в начале полномасштабного вторжения вместе с детьми Александрой и Кириллом не выезжали из Украины, однако им приходилось часто менять место пребывания. По словам Зеленской, ей удавалось иногда поговорить с мужем, однако не с помощью своих гаджетов. Кроме того, охрана запрещала первой леди заходить в учетные записи собственных соцсетей.