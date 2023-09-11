Осеннее контрнаступление ВСУ: стоит ли ожидать "оперативной паузы" на фронте, — эксперт

Активность боевых действий в осенний период безусловно снизится, считает Петр Черник, однако такой ситуации, которая сложилась минувшей зимой, не будет.

Грядущие погодные условия безусловно скажутся на ход наступательных операций украинских войск на различных участках фронта. Однако полноценной оперативной паузы на передовой ожидать не следует. К такому выводу пришел военный эксперт Петр Черник, рассказав 11 сентября в эфире телемарафона об особенностях боевых действий в осенний период.

По мнению западных военачальников, у Сил обороны осталось чуть более 30 дней для наступательных операций, после чего погодные условия будут им препятствовать. Черник частично согласился с таким утверждением и отметил, что существенного снижения активности огневого воздействия с обеих сторон не произойдет.

"Может ли погода существенно влиять на ход боевых действий? Однозначно может. Мы понимаем, что без тяжелой техники вперед не могут продвигаться ни мы, ни противник. В начале этой войны мы имели серьезное преимущество, потому что грунт был мокрым, и они не могли развернуть полноценные ударные боевые колонны, перейти в так называемые боевые порядки", — рассказал Черник.

Эксперт обратил внимание, что на вооружении ВСУ состоят натовская тяжелая техника — некоторые образцы танков достигают 75 тонн, а бронетехника и до 30 тонн. Между тем, несмотря на то, что российские танки легче западных — до 40 тонн — россияне не будут иметь преимущество в осенний период, поскольку все что тяжелее 8 тонн по мокрому грунту не движется.

"Однако в отличие от прошлой зимы, которую мы фактически прошли и в ней не было оперативной паузы, потому что были бесконечные контрбатарейные дуэли, есть серьезный нюанс. По части наведения и целеуказания мы существенно выросли, особенно что касается уничтожения артиллерии. С мая мы в этом имеем беспрецедентные показатели", — подчеркнул Черник.

Вместе с тем интенсивность боевых действий однозначно уменьшиться, полагает эксперт, но аналогичной ситуации, как прошлой зимой, не будет.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ готовят масштабное наступление на Купянско-Лиманском, Бахмутском и на Токмакском направлениях, где противник сконцентрировал свои силы. Однако, по мнению военного эксперта Владислава Селезнева времени на активное участие в боевых действиях бронетехники осталось совсем немного.