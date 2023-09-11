Мобилизация в Украине: кого не призовут в армию в 2023 году

Верховная Рада продлила срок действия военного положения и проведения всеобщей мобилизации в Украине еще на три месяца – до 18 ноября 2023 года. Однако действие закона о всеобщей мобилизации не распространяется на некоторые категории граждан.

Согласно украинскому законодательству во время военного положения могут мобилизовать всех граждан в возрасте от 18 до 60 лет, если они способны нести воинскую службу. Но в законе предусмотрены категории граждан, которые не подлежат мобилизации или могут получить отсрочку. Эти категории граждан перечислены в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Причины, по которым не могут мобилизовать

Существует три причины, по которым граждане освобождаются от мобилизации во время военного положения:

бронь сотрудников в органах государственной власти, на предприятиях и в организациях критически важной инфраструктуры;

состояние здоровье, не позволяющее нести воинскую службу;

уход за недееспособными и нуждающимися в заботе лицами.

Мобилизация родителей и опекунов

Некоторые категории мужчин и женщин, которые воспитывают детей, не могут быть мобилизованы. К ним относятся:

многодетные родители, которые воспитывают трех и более несовершеннолетних детей;

отцы и матери в неполных семьях, которые воспитывают хотя бы одного несовершеннолетнего ребенка;

опекуны и приемные родители хотя бы одного несовершеннолетнего ребенка.

Также не могут быть мобилизованы родители детей с инвалидностью:

несовершеннолетних с инвалидностью подгруппы А;

несовершеннолетних с инвалидностью III-IV группы;

совершеннолетних в возрасте до 23 лет с инвалидностью I-II группы.

Призыв родственников военнослужащих

Освобождаются от призыва некоторые категории родственников военнослужащих. К ним относятся:

Женщины и мужчины, близкие родственники которых погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях. Близкими родственниками считаются муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка, родные или сводные по одному из родителей брат или сестра.

Женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка и мужа (жену), которые в настоящее время служит в армии. Эта категория граждан освобождена от мобилизации согласно закону О мобилизационной подготовке и мобилизации, вступившему в силу в апреле 2023 года.

Мобилизация студентов и преподавателей

В сфере образования мобилизации не подлежат следующие категории граждан:

студенты, которые учатся на дневной или дуальной форме получения образования;

преподаватели всех типов учебных заведений, которые работают не меньше, чем на 0,75 ставки.

Бронь государственных служащих

В законе о мобилизации определены категории государственных служащих, которые не подлежат призыву на военную службу. К ним относятся:

депутаты Верховной Рады Украины и АР Крым;

работники правоохранительных структур;

сотрудники антикоррупционных органов.

Некоторые отсрочки от мобилизации выдаются на период действия причины. Для студентов, например, отсрочка действует до конца учебного года, а для многодетных родителей — до достижения детьми совершеннолетия. То же касается и брони ценных сотрудников, которая сохраняется на период работы в забронированной должности.

Напомним, что в ТЦК объяснили, почему патрули вручают повестки мужчинам на улицах.

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