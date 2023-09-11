Командный "Тигр": ВС РФ хочет улучшить управление войсками с помощью системы связи П-230Т

Броневики "Тигр-М" с модулем П-230Т позиционируются как командно-штабные машины и передовой пункт управления. Он обеспечивает защищенную телефонную связь, видеоконференцсвязь и возможность управления передачей электронных данных, как на стационарной позиции, так и в движении.

Россия представила модернизированный вариант бронемашины "Тигр-М", на которую был установлен модуль бронированной комплексной аппаратной связи П-230Т. Он предназначен для обеспечения пункта управления командующего войсками округа и способен работать с современными средствами управления информацией и связи. Об этом 11 сентября сообщили обозреватели испанского ресурса Defensa.

Модуль способен передавать все виды видеоданных и информации между командиром подразделения батальонного уровня и его нижними звеньями, а также с вышестоящими звеньями, которыми, как правило, являются подразделения дивизионного уровня.

"Для облегчения этой важной сегодня задачи, влияющей на более быстрое и качественное принятие решений, в интерьер бронеавтомобиля "Тигр-М" 4х4 интегрировано различное оборудование, имеются посадочные места для командира и помощника, а также водителя и офицера военной охраны на передних сиденьях", — пишут обозреватели.

Броневик с П-230Т рассматривается как машина передового пункта управления, что подразумевает защищенность комплекса и экипажа от стрелкового оружия и осколков.

Технические подробности

На верхней части бронированной командно-штабной машины "Тигр-М" расположены антенны, которые обеспечивают как передачу данных, так и прием информации от вышестоящих или нижестоящих структур. В российской армии система П-230Т выполняет функции управления различными телекоммуникационными средствами, включая защищенную телефонную связь, видеоконференцсвязь и возможность управления передачей электронной корреспонденции, как на стационарной позиции, так и в движении.

Радиоканал П-230Т работает на частотах от 3,9 до 4,2 МГц, четыре радиоканала имеют скорость 2 048 килобит, что соответствует каналу спутниковой связи. С помощью мобильного командно-диспетчерского комплекса можно организовать защищенные видеоконференции с 4 различными операторами и телефонную связь с 8 различными операторами.

Бронемашина "Тигр-М" с модулем связи П-230Т

Испанские эксперты отметили, что "Тигр-М" с колесной формулой 4х4 в конфигурации П-230Т — это существенное достижение, которое повысит возможности российских войск в управлении операциями в условиях текущих боевых действий.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны РФ заказало партию обновленных броневиков "Тигр-М" сомнительной версии. Машину назвали "Бешеный Макс" из-за огромных листов навесной бронезащиты, которые якобы помогут выполнять задачи по охране колонн и разведке.